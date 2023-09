La Jordanie demande à Israël de respecter le statu quo après la visite de Juifs sur le Mont du Temple

La Jordanie a condamné les "pratiques provocatrices" juives après l'arrestation d'Israéliens, dont un pour avoir soufflé le shofar

Le ministère jordanien des Affaires étrangères a appelé Israël à respecter le statu quo sur la mosquée d'Al-Aqsa et le mont du Temple, dimanche, après la visite de Juifs dans le complexe plus tôt dans la journée.

Sinan al-Majali, porte-parole du ministère, a condamné "la prise d'assaut par des extrémistes de la mosquée bénie d'Al-Aqsa et leurs pratiques provocatrices, sous la protection de la police israélienne". Le culte sur le lieu saint est réservé "uniquement aux musulmans", a rappelé le ministère dans un communiqué.

La police a indiqué que trois Israéliens avaient été arrêtés pour s'être rendus sur le site, dont un qui avait soufflé dans un shofar. Le shofar, ou corne, est traditionnellement sonné avant et pendant les grandes fêtes juives, qui ont commencé vendredi soir avec Rosh Hachana. Les Juifs sont autorisés à visiter le site, mais il leur est strictement interdit de prier ou d'accomplir des rituels. En outre, ces visites sont généralement soumises à un calendrier strict, voire suspendues par crainte d'incidents sécuritaires. En vertu des accords israélo-jordaniens, la sécurité est contrôlée par Israël, mais l'autorité jordanienne est chargée d'administrer le site.

Le site, considéré comme le troisième lieu saint de l'islam et le plus saint pour les Juifs, est l'un des principaux points chauds du conflit israélo-palestinien et l'une des questions les plus sensibles entre l'État juif et ses voisins à majorité musulmane.