Israël : Sheba utilise un algorithme d'IA pour détecter l'hémorragie cérébrale (étude)

Le centre médical Sheba, le plus grand centre médical d'Israël a publié une étude révolutionnaire dans l'International Journal of Emergency Medicine validant un algorithme d'IA développé par Aidoc pour la détection des hémorragies intracérébrales (ICH), qui a démontré que l'analyse par apprentissage automatique des tomodensitométries (TDM) de la tête lors de l'admission au service des urgences permet une détection plus précoce de l'ICH, réduisant ainsi le taux de mortalité global associé à l'hémorragie.

Aidoc, initialement développé et fondé au centre médical Sheba développe des solutions d'IA pour la pratique clinique. Les outils d’Aidoc disposent du plus grand nombre d’autorisations de la FDA en matière d’IA clinique et sont utilisés par plus de 1 000 centres médicaux dans le monde.

Le Dr David Orion, directeur du département Acute Stroke & Neuro-Endovascular au centre médical Sheba, en collaboration avec des experts en neurologie et radiologie Sheba, a mené l'étude de cohorte rétrospective dans un centre de traumatologie impliquant 587 patients avec un diagnostic confirmé d'ICH.

Yossi Zeliger/Flash90 Centre médical Sheba

L'étude a comparé 289 patients entre janvier 2017 et janvier 2018 qui n'ont pas fait analyser leur tomodensitométrie par IA, à 298 patients entre janvier 2019 et janvier 2020 qui ont eu une analyse par IA, examinant l'impact sur 30 et 120 jours.

Les résultats de l’essai ont démontré que l’analyse par IA des tomodensitogrammes a permis une détection plus précoce de l’ICH, permettant aux médecins de commencer à administrer des interventions thérapeutiques plus tôt. Grâce à ces interventions précoces, ils ont remarqué une diminution relative de plus de 30 % du taux de mortalité absolu dans la cohorte analysée par l'IA.

"Les hémorragies intracérébrales sont l'une des conditions médicales les plus critiques dans les soins d'urgence, avec une détection précoce vitale pour prévenir les décès et d'autres morbidités", a déclaré le Dr David Orion, directeur du département des accidents vasculaires cérébraux aigus et neuro-endovasculaires à Sheba. L’étude montre l’impact considérable de l’IA sur l’amélioration des résultats pour les patients, contribuant ainsi à sauver des vies et à améliorer leur qualité de vie globale.