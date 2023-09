"France-Israël, c’est 75 ans d’une relation comme aucune autre, avec un lien humain unique et des liens intellectuels, scientifiques et stratégiques fascinants"

L’Ambassadeur de France en Israël, Frédéric Journès, a remis mardi ses lettres de créance au président de l’Etat d’Israël, Isaac Herzog, marquant ainsi le début officiel de son mandat.

Accueilli dans les salons de l’hôtel King David de Jérusalem par le chef du Protocole de l’Etat d’Israël, Gil Haskel, l’Ambassadeur désigné et sa délégation se sont rendus en cortège officiel à la Résidence du président de l’Etat d’Israël. Après la levée des couleurs de la France et l’interprétation de La Marseillaise par la Garde d’honneur des forces de défense israéliennes, l’Ambassadeur désigné a passé en revue son détachement, au côté du chef du protocole de Tsahal.

L’Ambassadeur désigné et sa délégation se sont ensuite rendus dans le Salon d’honneur de la Résidence présidentielle où ils ont été accueillis par Isaac Herzog, président de l’Etat d’Israël pour lui présenter ses lettres de créance.

"Bienvenue en Israël, Monsieur l’Ambassadeur de France. La France occupe une place très importante dans notre région, et l’amitié profonde entre la France et l’Etat d’Israël s’étend sur de nombreux domaines. Nous vous souhaitons bonne chance !", a déclaré le président Herzog.

"France-Israël, c’est 75 ans d’une relation comme aucune autre, avec un lien humain unique et des liens intellectuels, scientifiques et stratégiques fascinants", a répondu Frédéric Journès. Né en 1968 à Paris, Frédéric Journès a commencé sa carrière diplomatique à New York comme premier secrétaire à la représentation permanente de la France auprès de l’ONU (2003-2007). Premier conseiller à Athènes, puis Kaboul, il est ensuite nommé directeur adjoint des affaires stratégiques au Quai d’Orsay (2012-2013), puis rejoint le Commissariat à l’Energie atomique (CEA) comme directeur des relations internationales puis gouverneur pour la France à l’AIEA. En 2019, après un passage au Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), service rattaché au Premier ministre, Frédéric Journès est nommé Ambassadeur de France en Suisse et au Liechtenstein.