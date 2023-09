L’armée israélienne dévoile les premières photos de "Barak", son "tank du futur"

Le tank est doté de capacités de détection et de traitement frontal basées sur l'intelligence artificielle

Après plus de cinq années de développement, l'armée israélienne a dévoilé son nouveau tank du futur, surnommé "Barak".

Le tank est doté de capacités de détection basées sur l'intelligence artificielle.

Il possède également la capacité de détecter l'ennemi et de générer les cibles correspondantes pour les forces sur le champ de bataille, grâce à une observation périphérique à 360 degrés et un casque "pilote" pour le commandant de bord. Des écrans multipoints, des écrans de contrôles ultra perfectionnés pour une adaptation optimale aux différentes situations de combats et une résistance améliorée, tels sont quelqu'uns des atouts du nouveau char qui rentre aujourd'hui dans les rangs de Tsahal.

Le nouveau tank devrait entrer en service dans les jours à venir.