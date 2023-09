La Bibliothèque nationale d’Israël, flambant neuve, bientôt inaugurée

Le bâtiment se trouve dans le complexe gouvernemental, juste en face de la Knesset et à proximité du Musée d’Israël

C’est une inauguration très attendue, après des années d’attente. La nouvelle Bibliothèque nationale d’Israël, qui ouvrira ses portes au public en octobre, a été dévoilée en exclusivité à quelques journalistes triés sur le volet. Conçu par le célèbre cabinet suisse Herzog & de Meuron, lauréat du prestigieux prix israélien d'architecture Pritzker en 2001, le bâtiment de 46 000 mètres carrés sur six étages se situe en plein centre de Jérusalem, en face de la Knesset et à proximité du Musée d’Israël. Les pierres blanches ornant les murs extérieurs, extraites du cratère de Mitzpe Ramon dans le sud du pays, font écho aux pierres du Mur Occidental, lieu le plus saint du judaïsme situé lui aussi dans la capitale israélienne.

Yonatan Sindel/Flash90 Le nouveau bâtiment de la Bibliothèque nationale d'Israël à Jérusalem, le 7 septembre 2023

Coût total des travaux : 845 millions de shekels (environ 207 millions d'euros), dont seulement 15 % ont été financés par le gouvernement - le reste des fonds provenant de donations privées. Ce sont quatre millions de livres, des centaines de milliers de journaux, des millions de photographies historiques, 1 500 collections et archives privées ou encore des milliers de cartes historiques, manuscrits et fichiers numériques qui ont été transférés de l’ancien site de Givat Ram vers le nouveau bâtiment.

Quant aux salles de lecture, les photos mises à disposition donnent à voir de belles formes arrondies, du bois clair et des puits de lumière donnant aux lieux une atmosphère particulièrement chaleureuse et accueillante. Parmi les œuvres qui seront accessibles au public, des ouvrages provenant de collections sur l'Islam, le Moyen-Orient et les sciences humaines en général. Parmi celles-ci se trouvent la couronne de Damas, un rouleau de la Torah millénaire. De nombreux livres rares seront également exposés, comme un commentaire sur la Mishna écrit à la main par Maïmonide, un exemplaire de la première édition imprimée du Talmud de Babylone, la Haggadah de Pessah de Rothschild et un Coran vieux de plus de mille ans.