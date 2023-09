"La réforme judiciaire sera contrecarrée mais cela pourrait coûter des vies", avertit Ehud Barak

"Nous mettrons fin à la réforme judiciaire, quel qu'en soit le prix"

L'ancien Premier ministre israélien, Ehud Barak, qui enchaine depuis quelques temps les sorties polémiques, a assuré que la réforme judiciaire mise en œuvre par le gouvernement de Benjamin Netanyahou sera "contrecarrée", et qu'elle pourrait coûter cher en termes de "vies perdues", lors d'une interview accordée à la chaîne américaine CBS. "Israël se dirige vers une désobéissance civile non violente", a-t-il d'abord affirmé, avant de préciser que "certaines personnes pourraient perdre la vie en cours de route".

Avshalom Sassoni/Flash90 Des manifestants contre la réforme judiciaire du gouvernement, à Tel Aviv, Israël

"Nous, le peuple, défendons notre démocratie contre une tentative de la détruire de l'intérieur", a martelé l'ancien Premier ministre au début de l'interview. Après avoir qualifié les manifestations de "très inspirantes", il a estimé que les protestations ne s'arrêteront pas. "Nous bloquerons cette tentative de détruire la vie d'Israël en tant que démocratie, et nous gagnerons cette bataille. Il y aura des hauts et des bas, cela pourra prendre du temps et certaines personnes pourraient perdre la vie en cours de route".

Flash90 Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich

"J'ai dit au peuple qu'il y aurait de la sueur et des larmes. J'espère qu'il n'y aura pas de sang", a-t-il dit, ajoutant que "la violence venait toujours de l'aile droite". Ehud Barak a ensuite comparé le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, et le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, aux Proud Boys, organisation néo-fasciste américaine placée sur la liste des organisations terroristes par les États-Unis.

"Nous y mettrons fin (à la réforme judiciaire), quel qu'en soit le prix", a conclu Ehud Barak.