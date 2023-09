Un tank volé de l’armée israélienne retrouvé dans une décharge de ferraille

"Le char n'était que le châssis d'un Merkava qui a été mis hors service il y a des années. Il n'a aucun moyen d'armement et ses systèmes ne fonctionnent pas"

La police israélienne a annoncé, mercredi, qu'un char d'assaut volé avait été retrouvé au milieu d’une décharge de ferraille de la ville de Nesher, près de Haïfa. Le ministère israélien de la Défense avait signalé le vol du véhicule de combat dans une base d'entraînement de Tsahal du nord du pays, suite à quoi la police avait ouvert une enquête.

"D'après une enquête préliminaire sur les circonstances de l'affaire, on soupçonne que le tank n'est pas actif et qu'il a été volé pour des raisons qui font l'objet d'une enquête à ce stade", a indiqué un communiqué du porte-parole de la police israélienne. "Après avoir localisé le char volé, une notification a été envoyée au ministère de la Défense, et la police a ouvert une enquête conjointe avec celui-ci", a ajouté le communiqué.

Le ministère de la Défense et l’armée israélienne ont fait savoir dans un communiqué que "le char n'était que le châssis d'un Merkava Mk 2 mis hors service il y a de nombreuses années. Il n'a aucun moyen d'armement et ses systèmes ne fonctionnent pas".

IDF Spokesperson Un soldat sur le char nouvelle génération de l'armée israélienne, Merkava Mark 5, ou "Barak" (éclair)

"Le char était stationné dans une zone de tir accessible au public, et était utilisé comme véhicule en stationnement pour les exercices des soldats", a poursuivi le communiqué. "Le char a été remis aux forces de sécurité et l’enquête sur l’incident se poursuit", a-t-il conclu.