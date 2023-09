"A cette époque, chaque soldat possédait son propre uniforme tout en haut d’une armoire de la maison. C’était le seul détail organisé d’une armée en panique"

Viscéralement sioniste depuis son enfance à Casablanca, Huguette Elhadad Charbit a fait son alyah en 1965, à l'âge de 16 ans, de manière clandestine. Si sa vie est indissociablement liée à celle de l’Etat hébreu, alors naissant, ses mémoires “Ma vie à vol d’oiseau”, écrites l’année dernière, n’ont été publiées qu’à titre privé. Pour i24NEWS, elle a généreusement accepté de partager des extraits de son ouvrage relatant son expérience de la guerre de Kippour, période pendant laquelle elle était une jeune mère établie à Béer Sheva.

L’été 73 passa et les affaires, ma foi, étaient assez prospères dans notre café-concert de Beer Sheva. Nous nous sommes accordés un peu de répit pour les fêtes juives de septembre, et un repos complet pour le jour de Kippour. Nous avions même invité Dody Bensoussan, le frère de Rapha, qui servait dans la base aérienne de Hatzerim, à passer ce jour de jeûne avec nous. Enfin, "jeûne" était un bien grand mot. Nous avions, tout-de-même, préparé une boîte de haricots blancs en sauce tomate et des saucisses dites "de Strasbourg", ignorant à cette époque les ignominies avec lesquelles les industriels alimentaires bourraient leurs produits.

Courtesy Huguette Elhadad Charbit Miri, 7 ans, et Nathanaël, 5 mois, en 1973

Miri dinait avec nous en toute innocence… Nathanaël, âgé de 5 mois, dormait dans son berceau. Nous avions acheté l’appartement de trois pièces dans lequel nous vivions dans le quartier Vav à la société Amidar, grâce à un apport conséquent de mon père qui avait vendu son restaurant à Casablanca. Nos voisins étaient pour la plupart des nouveaux immigrants des pays arabes, et ceux-là étaient particulièrement "observants".

Un silence de mort régnait donc dans les rues, après le retour des hommes de la prière de Kol Nidre, en ce jour de deuil du peuple juif. Bébert, Dody et moi-même avions beaucoup discuté politique jusqu’au milieu de la nuit. Après avoir refait le monde, chacun retourna dans sa chambre. Dody dormait dans la chambre de Miri et je demandais à cette dernière de rester sage le lendemain et de s’occuper de son frère, ce qu’elle fit admirablement, nous laissant nous reposer.

Vers 9h du matin, malgré ma profonde torpeur, une sensation bizarre envahit certaines parties de mon cerveau et y alluma des signaux d’inconfort. Ce n’est que lorsque Miri se précipita dans notre chambre en criant joyeusement : "C’est la guerre, c’est la guerre !", que je compris que c’était le roulement des voitures et le claquement des portes qui m’avaient poursuivie jusque dans mon sommeil, perturbant ainsi vingt-quatre années de Kippour silencieux.

Courtesy Huguette Elhadad Charbit Huguette et Nathanaël

La guerre, appelée plus tard "la guerre de Yom kippour", éclata officiellement à 14h, mais la mobilisation des soldats avait commencé dans la nuit. Elle surprit les hommes dans les synagogues, les politiques à Jérusalem, et nos soldats sur les frontières nord et sud du pays. Cette guerre a constitué un véritable électrochoc, anéantissant de nombreux mythes de la société israélienne : l’invincibilité de Tsahal, l’infaillibilité des services de renseignement, et la puissance de notre leadership.

Bébert et Dody furent mobilisés à 14h, au son lancinant des appels codés transmis à la radio "Shahar Adom, Shahar Adom…". A cette époque, chaque soldat possédait son propre uniforme et son barda tout en haut d’une armoire de la maison. C’était le seul détail organisé d’une armée en panique. Je restais seule avec les deux enfants et une terrible inquiétude pour un avenir incertain. Dès le premier soir, le couvre-feu fut instauré dans toutes les villes. Les sirènes nous précipitaient vers des abris insalubres que personne n’avait préparés en cas de guerre.

Courtesy Huguette Elhadad Charbit Miri et son père, Bébert

Très vite, je confiais à Miri des missions impossibles, en partant moi-même à la lueur d’une bougie traverser la ville noire pour préparer des sandwichs de brochettes et de houmous aux fantassins qui descendaient vers le Sinaï ou remontaient vers le Golan. Zohar, mon amie, m’accompagnait avec courage… Nous n’avions pas le choix, je devais payer le loyer à la fin du mois à un propriétaire irascible qui avait refusé tout compromis. Ce restaurant, qui avait été créé comme un café-concert, reprit un rôle classique de cantine de quartier. La nouvelle d’un café ouvert au milieu de la nuit à Beer Sheva fut très vite connue dans les rangs de l’armée. Miri avait la responsabilité de la maison, de son frère bébé, de la descente avec lui dans les abris lors des alertes incessantes, sans oublier son biberon. Elle avait 7 ans.

Je recevais assez régulièrement des nouvelles du front nord, où Bébert avait été muté en tant que canonnier. Il m’envoyait des cartes sur lesquelles il notait avec application ses réflexions philosophiques. Lorsqu’il revient pour sa première permission trois mois plus tard, ce n’était plus la même personne.