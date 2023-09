Des centaines de manifestants à New York avant la rencontre Netanyahou-Biden

Des députés Likoud ont mis en garde Netanyahou contre toute concession à l'Arabie saoudite dans le cadre des négociations de normalisation

Des centaines de manifestants se sont rassemblés mercredi, à New York, devant l'hôtel où le président américain Joe Biden doit rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahou, en marge de la réunion annuelle de l'Assemblée générale de l'ONU. Les manifestants, qui portaient des drapeaux israéliens, ont notamment perturbé une interview de l'ambassadeur de l'État hébreu aux Nations Unies, Gilad Erdan. Les manifestants à New York ont brandi des pancartes sur lesquelles étaient écrits : "Biden, ne blanchis pas le coup d'État de Bibi" et "Bibi brûle la maison".

Au même moment, des manifestations ont eu lieu à Tel-Aviv et à Jérusalem devant les ambassades américaines. Les manifestants à Tel-Aviv scandaient : "Biden, ne laisse pas Netanyahou détruire Israël", tandis qu'à Jérusalem, les manifestants brandissaient une grande pancarte sur laquelle on pouvait lire : "Non à la dictature" et "Les États-Unis doivent nous sauver". Des centaines d'Israéliens avaient manifesté mardi à Times Square en agitant des drapeaux israéliens, en chantant, en criant et en scandant "Honte" et "La démocratie ou la rébellion". À côté des manifestants se trouvait un camion sur lequel étaient projetées des vidéos de Netanyahםu s'exprimant à l'ONU, avec son nez allongé comme celui de Pinocchio.

De l'autre côté du spectre politique, douze députés du Likoud ont publié une lettre ouverte à Benjamin Netanyahou, avant la réunion, le mettant en garde contre toute concession à l'Arabie saoudite dans le cadre des négociations de normalisation menées sous l'égide des États-Unis. "Nous n'accepterons la paix qu'en échange de la paix", ont indiqué les députés alors que plusieurs rapports indiquent que Riyad exige des concessions majeures aux Palestiniens.

LIKUD Presse Danny Danon et Yuli Edelstein sur du village bédouin illégal de Khan Al-Akhmar près de Jérusalem, le 23 janvier 2023

La lettre précise qu'il ne peut y avoir "aucune concession sur la patrie". "Nous vous apportons notre soutien pour présenter une position forte avant votre rencontre avec le président américain et les dirigeants du monde entier, à savoir qu'Israël reste fidèle à ses droits, quelles que soient les tentatives de paix avec les nations arabes", indique la lettre. Parmi les signataires figurent le président de la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset, Yuli Edelstein, et l'ancien ambassadeur aux Nations unies, Danny Danon.