Des dizaines de jeunes Palestiniens ont manifesté en quatre lieux distincts à proximité de la barrière

La tension était palpable, mercredi, le long de la clôture frontalière séparant la bande de Gaza d'Israël. Plusieurs dizaines de jeunes Palestiniens ont manifesté à quatre emplacements distincts près de cette barrière de sécurité. Selon des sources palestiniennes, quatre manifestants ont été blessés par des tirs de sommation des soldats israéliens stationnés à proximité. Par ailleurs, des images de ballons incendiaires lancés de la bande de Gaza vers Israël ont circulé sur les réseaux sociaux en fin d'après-midi.

Depuis plusieurs jours, des troubles éclatent presque quotidiennement à cet endroit et donnent lieu à des affrontements avec les forces israéliennes de l'autre côté. Le Hamas, le groupe au pouvoir dans la bande de Gaza, attribue ces incidents à des "violations du statu quo à la mosquée Al-Aqsa". Cependant, la chaîne de israélienne Kan rapporte que, selon des sources à Gaza, les véritables raisons seraient liées à un désaccord entre le Hamas et le Qatar concernant des subventions.

Yousef Mohammed/Flash90 Des Palestiniens masqués préparent un objet inflammable qui sera envoyé en direction d'Israël, près de la frontière entre Israël et la bande de Gaza, à l'est de Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza.

Le différend financier porterait sur le mode de paiement des salaires des responsables du Hamas à Gaza. Ce mécanisme complexe implique que le Qatar achète du carburant à l'Égypte, qui est ensuite acheminé vers la bande de Gaza. La vente de ce carburant dans la bande de Gaza sert alors à financer les salaires du groupe. Toutefois, l'augmentation des prix du pétrole et des coûts de transport a réduit la somme d'argent que le Hamas reçoit, mettant l'organisation dans l'impossibilité de payer intégralement les salaires de ses responsables.

Abed Rahim Khatib/Flash90 Des Palestiniens reçoivent une aide financière dans le cadre d'une assistance allouée par le Qatar, dans un bureau de poste à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 27 juin 2019

En réponse, le Hamas a demandé au Qatar d'augmenter ses subventions, une demande que Doha n'a pas encore acceptée. En conséquence, le chef du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, aurait orchestré ces émeutes pour faire pression sur Israël, dans l'espoir que ce dernier intercède auprès du Qatar pour accéder aux exigences du groupe.