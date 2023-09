Israël : la Russie de nouveau soupçonnée de diffuser des fake news sur la réforme judiciaire

Sur Facebook, des sites autoproclamés "d'information" diffusent des informations erronées concernant l'Ukraine et sujets internes à Israël

Des messages contenant de fausses informations et des incitations à la haine envers Israël et les États-Unis se propagent depuis un certain temps sur Facebook. Selon le site d'information Ynet, ces messages circuleraient grâce à une identification "volée" de sites d'information officiels utilisés pour diffuser leurs messages.

Selon des experts en piratage informatique, cette campagne de désinformation serait orchestrée par la Russie, et ciblerait non seulement l'Ukraine et ses soutiens, mais aussi les opposants à la réforme judiciaire promue par le gouvernement israélien.

Un de ces faux articles prétend ainsi que la CIA "mène une campagne de relations publiques pour protester contre la réforme judiciaire". Une théorie effectivement largement relayée dans les mouvements pro-réforme ces derniers mois. Des utilisateurs de Facebook ont signalé à Ynet avoir vu ces publications sponsorisées, d'abord en russe, puis en hébreu. Les publicités semblent cibler des Israéliens parlant les deux langues.

Mladen ANTONOV / AFP Image d'illustration de la version russe de Facebook avec le visage du fondateur et PDG Mark Zuckerberg.

Ilan Sokol, chef de l'équipe de recherche de Cybereason, a confirmé qu'il s'agissait d'une campagne orchestrée par la Russie. Il a indiqué qu’un réseau d'utilisateurs fictifs a été identifié, ciblant spécifiquement les Israéliens pour influencer l'opinion publique. Ces utilisateurs redirigent vers des sites qui imitent de vrais sites d'information, diffusant des informations erronées concernant l'Ukraine, les relations américano-israéliennes, et d'autres sujets internes à Israël. Une campagne similaire a été repérée sur le réseau social X (anciennement Twitter). Facebook a affirmé avoir supprimé le contenu concerné, mais n'a pas commenté les accusations selon lesquelles il permettrait la diffusion de fausses informations sponsorisées.