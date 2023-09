Le Likoud réintègre le militant qui avait affirmé que "Six millions d'Ashkénazes supplémentaires doivent mourir"

Itzit Zarka a “franchi les lignes rouges” mais ce dernier est “dévoué et engagé” a estimé le tribunal interne du parti

Le tribunal interne du Likoud a rejeté vendredi, contre l’avis des instances dirigeantes, la demande d’expulsion de plusieurs militants radicaux du parti pour des paroles et des gestes offensants. Parmi eux Itzik Zarka, qui s’était illustré en juillet dernier devant des manifestants opposés à la réforme judiciaire du gouvernement Netanyahou.

Dans la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Itzik Zarka apparaît en train de hurler lors d'une manifestation dans le nord d'Israël : "Ashkénazes, que vous brûliez en enfer. Ce n'est pas pour rien que six millions de personnes sont mortes. Je suis fier. Si seulement six millions d'autres brûlaient", faisant allusion aux six millions de Juifs assassinés pendant l'Holocauste. Zarka se trouvait alors avec un groupe qui brandissait une pancarte pro-réforme judiciaire et un drapeau du groupe d'extrême-droite Lehava.

Hadas Parush/Flash90 Le Premier ministre Benjamin Netanyahu pose pour un selfie avec Itzik Zarka, un militant et fan du Likoud

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait demandé à Zuri Sisodu, le directeur général du parti Likoud, d'exclure cet activiste bien connu suite à ses propos. Comme Benjamin Netanyahou, le ministre de la défense Yoav Gallant et le ministre de la Justice Yariv Levin, le Likoud a fermement condamné à l’époque les propos de Zarka : "Nous n'accepterons ni ne tolérerons des propos aussi choquants. Nous appelons à cesser toute forme de discours incendiaire et violent de toutes parts. Il est temps de nous unir face à nos ennemis et aux nombreux défis qui nous attendent”.

Le tribunal interne du Likoud a néanmoins décidé de rétablir l’adhésion de Zarka au parti, sans “acquitter” ses propos. La mesure sera toutefois accompagnée d’une suspension conditionnelle d’un an, si dans les trois prochaines années le militant fait des commentaires “liés directement ou indirectement à l'Holocauste ou au meurtre de six millions de juifs”. L’instance précise également dans sa décision que Zarka est un militant “dévoué et engagé”.

Olivier Fitoussi/Flash90 Itzik Zarka et Idi Silman à la Knesset en 2022

Le Likoud se dit “attristé” par cette décision, dans un communiqué publié vendredi. Le parti rappelle son souhait de voir Zarka exclu définitivement des rangs du Likoud et annonce qu’il fera appel de cette décision “selon les procédures appropriées”.