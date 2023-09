Israël : création d'une ligne d'assistance téléphonique spéciale pour les personnes âgées

L'objectif est de fournir des conseils et des informations actualisées et d'assister les personnes âgées en cas d'injustice

Environ 1,2 million de personnes âgées vivent aujourd'hui en Israël et d'ici 2025, la population en comptera 1,6 million. Ces personnes souffrent notamment d'un manque d’accessibilité aux plateformes numériques. Pour pallier ces difficultés, un nouveau projet de "Civic Trust", soutenu par le Fonds israélien de recours collectif, a été mis en place pour minimiser l'exposition des personnes âgées à l'injustice et aux actes répréhensibles en matière de droits des consommateurs. Une hotline a ainsi été entièrement dédiée aux seniors.

Nati Shohat / Flash90 Un couple de personnes âgées marchant dans la rue Jaffa, dans le centre de Jérusalem

L'objectif est de fournir des conseils et des informations actualisées et d'assister les personnes âgées en cas d'injustice concernant leurs interactions avec les entreprises.

La hotline est assurée par des avocats spécialisés en droit de la consommation et par des coordinateurs spécialisés dans les droits des consommateurs. Au-delà de répondre aux questions, la hotline offre aux seniors un traitement complet et personnalisé de leur réclamation, depuis le premier contact avec l'entreprise jusqu'à la réponse de l'entreprise et la finalisation du processus. Tout cela, entièrement gratuitement.

"Civic Trust" est une organisation à but non lucratif qui opère depuis 16 ans dans la sphère publique dans le but de promouvoir des normes d'équité et de transparence entre les entreprises et les consommateurs en Israël.