Israël : sécurité renforcée en prévision de Yom Kippour

La police appelle les détenteurs de permis de port d'arme à venir armés à la synagogue

Afin d'assurer la sécurité de Yom Kippour, jour le plus saint de l'année dans le calendrier juif marqué par un jeûne et des prières, des milliers de policiers, de membres des forces de sécurité et de volontaires seront déployés dans tout le pays à partir de dimanche. La police appelle également les détenteurs de permis de port d'arme à venir armés à la synagogue. "Le nombre d'alertes à l'approche de Yom Kippour est en augmentation. Par conséquent, nous appelons les fidèles à assurer leur sécurité, et ceux qui portent des armes à venir prier armés", a ainsi déclaré le chef de la division des opérations de la police, le surintendant Sigal Bar Zvi.

Samedi soir, un bouclage général a été imposé dans toute la région de Cisjordanie, et tous les points de passage vers la bande de Gaza ont été fermés., et ce jusqu'après Yom Kippour à minuit. L'armée a précisé que les transits ne seraient autorisés que dans des cas humanitaires, médicaux et exceptionnels, et sous réserve de l'approbation du coordinateur des opérations gouvernementales dans les territoires.

Les forces israéliennes sont en état d'alerte renforcé depuis le début des fêtes juives de Tichri qui ont commencé la semaine dernière, alors que le pays est aux prises avec une vague de terrorisme qui dure depuis plus d'un an, aussi bien dans les villes israéliennes qu'en Cisjordanie. Les services de renseignement intérieur ont annoncé avoir déjà déjoué plusieurs attentats depuis le Nouvel an juif (Roch Hachana). Ils sont particulièrement attentifs aux messages d'incitation à la violence qui prolifèrent encore plus sur les réseaux sociaux dans le contexte des fêtes juives. Des forces de police supplémentaires seront également dépêchées dans les villes mixtes afin de prévenir les éventuelles tensions entre résidents juifs et arabes.

Israël marque cette année le 50e anniversaire de la guerre de Kippour qui s'est déroulée du 6 au 24 octobre 1973, après l'attaque surprise de l'Etat hébreu par une coalition militaire arabe menée par l'Égypte et la Syrie.