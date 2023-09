Kippour: le revirement d'une guerre perdue d'avance

"Le chef de la base m'a dit avoir 72 heures pour préparer les tanks. L'armée égyptienne n'a pas attendu 72 heures. Elle n'a même pas attendu 72 secondes"

Ce fut un tournant qui a changé, non seulement Israël, mais aussi le Moyen-Orient. Ceux qui l'ont vécu, comme les hommes de la 421e brigade blindée, ont élevé de belles familles et mené des carrières brillantes, en Israël et dans le monde entier. Mais ils partageront toujours ce lien indéfectible forgé en ce sanglant mois d'octobre 1973.

Tout a commencé par l'un des événements les plus traumatisants de l'histoire d'Israël: une attaque surprise de l'Égypte et de la Syrie dans l'après-midi du 6 octobre 1973, le jour du Grand Pardon, le plus sacré du calendrier juif: Yom Kippour. Pour Amnon Amikam, qui a combattu en tant que commandant de compagnie pendant la guerre, les souvenirs, même après 50 ans, sont "très forts". "Nous avions l'impression que l'État d'Israël était en danger, que son existence était remise en question. C'est ainsi que je vois les choses", se souvient-il.

i24NEWS Major-général (réserve) Chaim Erez, qui commandait la 421e brigade blindée pendant la guerre du Kippour

L'attaque conjointe - les Syriens traversant le plateau du Golan au nord, les Égyptiens prenant d'assaut les fortifications d'Israël le long du canal de Suez au sud - a brisé la certitude, voire l'arrogance, qui s'était installée en Israël. Quelques jours seulement avant la guerre, et malgré les signes de plus en plus évidents, les services de renseignement militaire de l'armée israélienne avaient déclaré, avec assurance, que les risques de guerre étaient "plus faibles que faibles"... Mais tout le monde ne partageait pas ce point de vue.

"La veille du déclenchement de la guerre, j'ai entendu une conférence donnée par un officier supérieur des services de renseignement. Il a conclu en affirmant que, puisque les armées arabes ne réagissaient pas bien à l'aviation israélienne, il n'y aurait pas de guerre dans les années à venir", se souvient le major-général de réserve Chaim Erez, qui a dirigé la 421e brigade blindée pendant la guerre. "J'ai regardé les cartes qu'il a présentées et j'ai pensé que l'armée devait faire quelque chose dans cette situation, même si je n'étais pas sûr qu'il y aurait une guerre. J'ai appelé mon adjoint et lui ai demandé de dire à tous les officiers de la brigade de rester à la maison près du téléphone". C'est ainsi que le téléphone a sonné le lendemain, alors que les Juifs d'Israël célébraient Yom Kippour. Les officiers de la 421e brigade étaient prêts, mais pas le reste de l'armée.

Archives de l'armée israélienne Guerre de Kippour, 1973

"Nous sommes arrivés au centre de munitions de Tsahal et avons trouvé nos chars complètement démontés", se souvient Oden Megido, commandant de compagnie à l'époque. "Les tourelles étaient à un seul endroit, car c'est là que les soldats les étudiaient. La partie inférieure du char était à un autre endroit, et les moteurs à un troisième parce que c'est là que se trouvait l'école de mécanique... Le chef de la base m'a dit de ne pas lui mettre la pression, parce qu'on lui avait donné 72 heures pour préparer les chars". L'armée égyptienne n'a pas attendu 72 heures. Elle n'a même pas attendu 72 secondes. Elle a pris d'assaut le Sinaï, dominant rapidement la série de remparts qu'Israël avait établie le long du canal - ce que l'on appelle la ligne Bar Lev.

Pour la première fois de son histoire, l'armée israélienne, apparemment invincible, est confrontée à la défaite. "C'est la première vraie guerre à laquelle j'ai participé", raconte Yair Geller, jeune officier en 1973. "Soudain, vous voyez des soldats mourir, des soldats blessés... Un traumatisme. Pour la première fois, j'ai vu des soldats manquer à l'appel".

Pendant les premiers jours, désespérée, l'armée israélienne subit d'immenses pertes en hommes, en chars et en avions. Mais, au fur et à mesure que des unités de réserve arrivent sur le front, la situation se stabilise quelque peu. Malgré cela, au cours de la première semaine de guerre, les Égyptiens conservent l'initiative. Tout change le dimanche 14 octobre. Les Égyptiens sont battus à plate couture lors d'une importante bataille de chars. La voie est désormais libre pour que l'armée israélienne reprenne l'initiative dans le Sinaï. Le vent tourne alors et la guerre bascule.

La division blindée, commandée par le major-général Ariel Sharon, futur premier ministre israélien, a pour mission de traverser le canal de Suez et de porter la guerre en Égypte (ou en "Afrique", comme les troupes de Tsahal ont commencé à l'appeler). Sous un feu nourri et constant, les hommes de Sharon se réorganisent et se préparent.

La 421e brigade blindée d'Erez n'était pas censée être la première à traverser le canal. Un pont roulant géant devait être installé par l'armée. Mais, en raison des combats acharnés qui font rage tout autour, le pont n'est pas arrivé à temps. Après qu'une petite force de parachutistes ait traversé le canal dans des canots pneumatiques pour sécuriser une petite tête de pont, il était temps de faire passer les chars.

La 421e brigade, avec des ponts flottants improvisés, s'est vue confier la mission impossible. Les résultats ont surpris même les Israéliens... "Notre mission était vouée à l'échec, et pourtant nous avons traversé le canal de Suez avec 28 chars sans aucune aide", raconte Tzival Kantor, officier des opérations de la brigade en 1973. "Nous avons pénétré profondément dans le territoire ennemi, éliminé toute résistance rencontrée et sommes soudain devenus les propriétaires de cet endroit".

Cette démonstration de bravoure et de camaraderie résonne encore aujourd'hui, un demi-siècle plus tard. Les officiers et les hommes de la brigade savent qu'ils ont fait quelque chose de spécial, quelque chose qui a non seulement changé le cours de la guerre, en plaçant l'Égypte sur la défensive, mais qui a peut-être même changé la face du Moyen-Orient.

"Nous savions que nous avions réussi un exploit", se souvient Yossi Regev, commandant d'une compagnie de la 421e brigade. "Nous savions également que nous n'avions pas seulement remporté la guerre, mais que nous avions aussi contribué à instaurer la paix avec l'Égypte, qui avait été notre plus grand ennemi. Quatre ans après la guerre, le président égyptien Anouar el-Sadate est venu en Israël et a amorcé un changement majeur."

"Ce que nous avons vécu dans le canal de Suez restera à jamais gravé dans nos mémoires", déclare Ehud Kochavi, un autre commandant de compagnie de la 421e brigade de 1973. "Nous pouvons nous réunir ici et nous engueuler sur des questions politiques, mais nous sommes les meilleurs amis du monde. Même après 50 ans, il n'y a pas d'amitié plus forte".

47 soldats et officiers de la 421e brigade ont été tués pendant la guerre de Kippour et des centaines ont été blessés.