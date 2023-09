Herzog exhorte les Israéliens à placer Yom Kippour "au-delà de toute controverse"

"C'est le moment de réfléchir, de tirer des leçons et d'envisager une responsabilité nationale"

Quelques heures avant le début de Yom Kippour, le président israélien, Isaac Herzog, a exhorté les responsables politiques du pays à privilégier le compromis face à la crise actuelle sur la réforme judiciaire. Dans une lettre ouverte, Herzog a souligné l'importance de l'introspection : "C'est le moment de réfléchir, de tirer des leçons et d'envisager une responsabilité nationale", a-t-il noté. Il a également invité la population à faire, de Yom Kippour, un temps de pause dans les tensions politiques et sociales.

https://twitter.com/i/web/status/1705824485461385384 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"La guerre maudite nous a appris le danger qu'il y a à se laisser emprisonner par des paradigmes, et aussi qu'il ne faut pas manquer les occasions de consolider le 'Shalom Bayit', notre propre paix intérieure. Je me tourne vers chacun d'entre vous, mes sœurs et mes frères, et je vous dis : des générations et des générations ont construit ici un pays et une société merveilleux. Nombreux sont ceux qui se sont sacrifiés pour ce pays, celui qu'ils aimaient par-dessus tout. Reconnaissons l'importance de nos vies communes ici - en tant que peuple unique. Dépassons les différences, tendons la main, faisons tous les efforts possibles pour comprendre, respecter, écouter et accommoder", a-t-il déclaré.

"Respectons leur dignité et reconnaissons les merveilleuses vertus de nos voisins, de nos proches et de tous les aspects de la vie ici en Israël. Nous pouvons parvenir à des accords par respect pour les croyances des autres, pour leur mode de vie. Gardons ce jour, qui est un jour magnifique et émouvant dans le calendrier juif et israélien, au-dessus de toute controverse. Nous n'aurons pas honte de demander pardon et, ce qui n'est pas moins important, nous n'aurons pas honte de pardonner. Travaillons ensemble pour éradiquer la haine et le mal parmi nous et répandre un peu plus d'amour pour nos concitoyens israéliens", a écrit le président, concluant par les mots "Que cette heure soit une heure de miséricorde. Gmar Chatima Tova à toute la maison d'Israël".