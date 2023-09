Israël : un campus ultra-orthodoxe ouvrira ses portes dans le sud en 2024

"La transmission de connaissances académiques est une étape importante vers l'intégration de la société ultraorthodoxe"

Un consortium dirigé par l’Université Ben Gourion du Néguev et composé de plusieurs établissements universitaires a remporté l’appel d’offres du gouvernement pour créer un campus d’enseignement supérieur ultra-orthodoxe (haredi) dans le Sud d'Israël. Le campus devrait ouvrir ses portes à la rentrée d'octobre 2024.

L’Université Ben Gourion du Néguev, le Collège d’ingénierie Sami Shamoon, le Collège académique Sapir, le Collège Kaye, le Collège universitaire Hemdat et le Collège universitaire Ashkelon proposeront des diplômes indépendants dans un lieu distinct qui n’a pas encore été déterminé.

Selon les données du Bureau central des statistiques de 2020, 30 % de la population haredi du pays vit dans le sud.

Le consortium proposera des diplômes en sciences infirmières, comptabilité, économie appliquée et gestion, marketing technologique, éducation (y compris un certificat d'enseignement), éducation spécialisée, ingénierie et gestion industrielles, communication visuelle, génie logiciel, études talmudiques et informatique.

L’Université Ben Gourion proposera des programmes pré-académiques pour aider ceux qui ne sont pas admissibles.

"L'Université Ben Gourion du Néguev a offert aux populations mal desservies l'accès à l'enseignement supérieur depuis sa création, et nous sommes impatients d'étendre les mêmes opportunités à la communauté ultra-orthodoxe", a déclaré le président de la BGU, le professeur Daniel Chamovitz. "La création d'un campus ultra-orthodoxe n'aura pas seulement pour but de contribuer aux communautés ultra-orthodoxes qui ont soif de formation universitaire, mais servira également de manière significative à la société dans son ensemble."

Le plan est d’ouvrir d’abord les programmes d’études aux femmes, et de proposer des programmes pré-académiques aux hommes pour les aider à atteindre les seuils d’acceptation.

"En tant que collège qui s'est donné pour mission de promouvoir une pédagogie de la diversité, de la justice et de l'inclusion, et qui met en œuvre ces principes au quotidien dans les études académiques et les processus de formation des enseignants, je suis heureux d'être partenaire du projet d'établissement d'un campus pour la société haredi, qui est une expression claire de ces valeurs. La transmission de connaissances académiques est une étape importante vers l'intégration de la société haredi dans la population, et nous continuerons à agir et à renforcer le projet si nécessaire", a déclaré le président du Kaye Academic College of Education, le professeur Arye Rattner.