Israël/Archéologie : la tombe d’une courtisane de l'époque d'Alexandre le Grand découverte à Jérusalem

Une grotte funéraire contenant les restes incinérés d'une femme à côté d'une rare boite à miroir en parfait état de conservation, a été découverte sur la route d’Hébron, au sud de Jérusalem. La jeune femme enterrée était probablement une courtisane (hetaira, en grec ancien) d’origine grecque, selon les chercheurs de l’Autorité des antiquités d’Israël, de l’université de Tel Aviv et de l’université hébraïque de Jérusalem.

La tombe, qui date de la fin du 4e siècle au début du 3e siècle avant notre ère est un rare témoignage de la période hellénistique dans la région de Jérusalem, selon les archéologues. La grotte funéraire a été découverte sur une pente rocheuse, non loin du kibboutz Ramat Raḥel. Les ossements humains carbonisés de la jeune femme constituent "la première preuve en Israël d'une crémation à l'époque hellénistique", a indiqué Guy Stiebel, du département d'archéologie et du Proche-Orient ancien de l'université de Tel-Aviv.

Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority Liat Oz, de l’Autorité des antiquités d’Israël et Guy Stiebel, de l'université de Tel-Aviv, avec le miroir

"Il s'agit seulement du deuxième miroir de ce type découvert à ce jour en Israël, et au total, seuls 63 miroirs similaires sont connus dans le monde hellénistique", a quant à elle expliqué Liat Oz, directrice des fouilles pour le compte de l’Autorité des antiquités d’Israël. Les chercheurs ont suggéré que la femme au miroir n'était pas une femme mariée mais plutôt une femme de compagnie (courtisane) d'un haut membre de l'état-major militaire grec, ou d'un fonctionnaire gouvernemental en campagne à travers la Terre d'Israël.

"La question la plus stimulante soulevée par cette découverte était de savoir ce que faisait la tombe d'une femme grecque sur la grande voie menant à Jérusalem, loin de tout site ou établissement de l'époque. La tombe nous a particulièrement intrigués, d'autant plus que les informations archéologiques concernant Jérusalem et ses environs au début de la période hellénistique sont très rares", a poursuivi Guy Stiebel.

Yoli Schwartz, Israel Antiquities Authority Le miroir en bronze parfaitement conservé de la courtisane grecque

"Il est très probable qu'il s'agisse de la tombe d'une femme qui accompagnait un membre important de l'armée ou du gouvernement pendant les campagnes d'Alexandre le Grand, ou plus vraisemblablement pendant les guerres des Diadoques (successeurs d’Alexandre)", ont conclu les chercheurs.

Les résultats des découvertes seront présentés pour la première fois à la conférence New Studies in the Archaeology of Jerusalem and Its Region de l’Autorité des antiquités d’Israël, de l'Université de Tel Aviv et de l'Université hébraïque, qui se tiendra les 11 et 12 octobre prochains.