USA : Israël officiellement intégré au programme d'exemption de visa

L'exemption de visa entrera en vigueur avant le 30 novembre

Israël a officiellement été admis par Washington ce jeudi au sein du programme d'exemption de visa pour se rendre aux États-Unis. Une mesure historique dont les applications concrètes entreront en vigueur avant le 30 novembre, selon les responsables américains.

"Félicitations à Israël qui devient le 41e membre du programme d'exemption de visa ! C’est un autre reflet de la force de nos relations bilatérales en matière de sécurité, d’économie et de culture. Mazal Tov !", a déclaré la Chargée d'Affaires américaine par intérim à Jérusalem, Stephanie Hallett.

"Je voudrais particulièrement saluer les efforts de l'ancien ambassadeur Tom Nides, qui a joué un rôle moteur dans ce dossier. Je voudrais également saluer le leadership du conseiller israélien à la sécurité nationale, Tzachi Hangebi, qui a été un partenaire fidèle de l'ambassade au cours de ces nombreux mois. Et je dois remercier les nombreux responsables israéliens de tout le gouvernement qui ont travaillé sans relâche pour aider Israël à remplir les conditions strictes pour participer au programme au cours des deux dernières années, non seulement sous le Premier ministre Netanyahou, mais dans le cadre d'un processus qui a débuté sous les anciens Premiers ministres Bennett et Lapid", a-t-elle ajouté.

La Chargée d'affaires a souligné que ce nouveau statut allait permettre aux Israéliens de voyager aux États-Unis après avoir soumis une simple demande via le système électronique d'autorisation de voyage ou ESTA, un système automatisé en ligne qui détermine l'éligibilité des visiteurs à se rendre dans le pays dans le cadre du Programme d'exemption de visa (VWP).