Exemption de visa : El Al va augmenter ses vols vers New York

À partir de juin prochain, la compagnie aérienne nationale israélienne ajoutera un vol quotidien vers l'aéroport JFK de New York

El Al a annoncé jeudi son intention d'augmenter le nombre de ses vols vers New York en 2024, à la suite de l'intégration d'Israël au programme américain d'exemption de visa.

À partir de juin prochain, la compagnie aérienne nationale israélienne ajoutera un vol quotidien vers l'aéroport JFK de New York, portant ainsi le nombre de ses liaisons vers les aéroports JFK et Newark à six par jour et 33 par semaine.

La PDG d'El Al, Dina Ben-Tal Ganancia, a salué ce développement comme une avancée décisive, signalant la volonté de la compagnie aérienne d'augmenter les fréquences de vol en prévision de la hausse de la demande. New York est traditionnellement considérée comme la destination préférée des voyageurs israéliens.

Selon une enquête menée par El Al, 40 % des Israéliens désireux de se rendre aux Etats-Unis citent les exigences de visa comme principal obstacle. Dès qu'ils pourront voyager sans ce document, la demande pour les vols vers ce pays devrait ainsi augmenter de 20 %.

Au total, El Al proposera 49 vols hebdomadaires directs vers les États-Unis reliant Tel-Aviv à New York, mais aussi Los Angeles, Miami et Boston. La compagnie aérienne devrait également introduire de nouveaux vols vers Fort Lauderdale, en Floride, dès avril.

El Al a récemment établi un partenariat stratégique avec la compagnie américaine Delta Airlines pour étendre les options de connectivité aux États-Unis. Cette collaboration devrait lui permettre d'améliorer la disponibilité des sièges pour les vols à destination des États-Unis, tout en étendant son réseau de routes.