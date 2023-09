Israël donne son feu vert à une étude sur les effets de la drogue MDMA dans un cadre thérapeutique

De plus en plus d'études indépendantes montrent que les traitements à base de MDMA permettent de soigner les dépressions et les traumatismes

Le ministère de la Santé a approuvé une première étude expérimentale visant à administrer de la MDMA (plus connue sous le nom d'ecstasy) à des personnes en bonne santé, sans antécédents de syndrome de stress post-traumatique, a rapporté Ynet.

Le but de l'étude, qui sera menée à l'hôpital de santé mentale Merhavim, est d'examiner les effets de cette drogue psychoactive - incluse dans la liste des drogues dangereuses - dans un cadre psychothérapeutique.

Une trentaine de soignants devraient participer à l'étude, "dont l'objectif primordial est d'utiliser des outils de mesure standardisés pour examiner les effets psychologiques et la sécurité de la psychothérapie à base de MDMA sur une population saine de soignants", indique l'intitulé de celle-ci. L'étude examinera également l'effet de l'administration d'un traitement de MDMA sur ces soignants avant de commencer les thérapies, afin de vérifier si celui-ci impacte leur possibilité de créer un environnement thérapeutique positif et empathique.

"L'idée derrière l'étude est basée sur la nécessité de former des thérapeutes pour un traitement sous MDMA, et ce que nous voulons montrer avec cette étude, c'est qu'un thérapeute qui a lui-même expérimenté un tel traitement en tant que patient devient un thérapeute plus empathique", a déclaré le Dr Yair Valch, directeur du service de réunion du centre médical "Espaces".

"De nos jours, il est courant que les thérapeutes eux-mêmes suivent une thérapie, mais avec la MDMA, il s'agit d'une expérience très puissante de changement d'état de conscience, qu'il est difficile de comprendre sans l'expérimenter soi-même. La capacité d'expérimenter cette substance permet au thérapeute de se connecter au processus que traverse le patient et de le guider de la manière la plus efficace", a-t-il ajouté.

De plus en plus d'études indépendantes montrent qu'un traitement à base de MDMA encadré et soutenu par une psychothérapie est particulièrement efficace pour soigner les dépressions et les traumatismes.

Il convient de noter que dans le passé, le ministère de la Santé a déjà approuvé une autre étude incluant l'utilisation de MDMA, mais celle-ci, uniquement destinée aux personnes souffrant de trouble de stress post-traumatique (SSPT) n'a pas encore été mise en œuvre.

Il convient de noter que dans les mois à venir, les autorités sanitaires américaines devraient autoriser cette substance pour les personnes souffrant de troubles de stress post-traumatique.