Il a 23 ans, la deuxième Intifada

Le 28 septembre marque l'anniversaire de la seconde Intifada, une vague d'attentats suicides et des violences qui auront duré cinq mois

Ariel Sharon, chef de l’opposition, visite le Mont du Temple à Jérusalem entouré d’un important dispositif de sécurité. Nous sommes le 28 septembre 2000. Cette visite provoque la colère des Palestiniens et inaugure un cycle de violences en Israël et dans les territoires palestiniens. C’est le début de la seconde Intifada.

AWAD AWAD (AFP/Archives) Le 28 septembre 2000, la visite controversée d'Ariel Sharon (C) sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-est déclenchera la seconde Intifada.

Une période de violences et d’attentats terroristes, accompagnée de manifestations et de soulèvements dans la plupart des grandes villes palestiniennes, ainsi qu’à Jérusalem. Les organisations terroristes Hamas et Jihad islamique lancent une campagne d’attentats suicides, des attaques quasi quotidiennes dans les grands centres urbains du pays. La cible privilégiée : les bus, bondés de civils israéliens. Des discothèques, des restaurants ou encore des hôtels sont également pris pour cible.

YOAV LEMMER / AFP Vue générale, le 25 décembre 2003, de la scène d'un attentat suicide dans une gare routière près de Petakh Tikvah, dans la banlieue nord-est de Tel Aviv

L’attentat au Park Hotel de Netanya le 27 mars 2002 fera quant à lui 30 victimes, en pleine célébration d’un seder de Pessah, la Pâque juive. Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière de toute l’histoire d’Israël.

Deux ans plus tard, Ariel Sharon, devenu Premier ministre, lance l’opération “Rempart” en Cisjordanie, qui portera un coup dur aux organisations terroristes. Bilan de cette seconde Intifada : 1 062 Israéliens et 3 057 Palestiniens tués.

Il faudra attendre début 2005 pour qu’un sommet soit organisé à Sharm el-Sheikh en Egypte, réunissant Ariel Sharon et Mahmoud Abbas, qui mettra fin à ce cycle de violences. Mais 23 ans après, la menace d’une nouvelle Intifada plane toujours. Les factions palestiniennes appellent régulièrement les Palestiniens à commettre des attaques contre des Israéliens.