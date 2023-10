Israël: "Chaque suicide d'ancien soldat est une catastrophe pour l'ensemble de l'Etat"

"Le moindre accident pour déclencher le pire : bruit d'explosif dans la rue, des odeurs ou tout ce qui rappelle son service militaire", explique Oren Or Bittoun

Israël peine à agir contre les suicides au sein de ses forces armées. Alors que deux anciens soldats de Tsahal ont mis fin à leur jour en 48h au mois d'août, l'Etat ne parvient pas à endiguer le fléau, faute d'y mettre les moyens dénoncent de nombreuses associations. Oren Or Bittoun, président de Trauma4Good, agit pour venir en aide aux "anciens" qui continuent de souffrir de syndrome de stress post-traumatique (TSPT) après leur service. Récompensé pour ses actions par le président Isaac Herzog, Or Bittoun a révélé, dans un ouvrage publié en 2016 intitulé "Poudrière" (Powder Keg en anglais), avoir lui-même tenté de mettre fin à ses jours.

"Les suicides au sein de l'armée et de la police sont un sujet essentiel pour moi. Mais il dérange au sein du ministère de la Défense. Ce n'est pas normal que l'Etat nous envoie combattre, affronter les terroristes, et nous laisse seuls lorsque nous revenons du front", déplore-t-il dans le magazine Défense. "Le souci est que ce symptôme est explosif, il peut se déclencher à tout moment et avec lui le souhait de mourir. Le moindre accident pour déclencher le pire : bruit d'explosif dans la rue, odeurs ou tout ce qui peut rappeler son service militaire".

Gershon Elinson/Flash90 Des soldats israéliens montent la garde dans un poste de garde en Cisjordanie

Or Bittoun s'est tourné vers l'appareil sécuritaire israélien. "Il faut un système global pour accompagner tous ceux qui souffrent, et pas uniquement le soldat qui revient juste de combat et qui demande de l'aide. Le ministère de la Défense doit être pro-actif et détecter plus rapidement les peronnes fragilisés". Mais le plan détaillé qu'il a proposé, en juillet 2022 lors d'un rendez-vous avec le commandement adjoint des ressources humaines de l'armée israélienne, n'a pas abouti. "Entre 25 et 30 personnes souffrent des syndromes post traumatiques, des blessés de guerre ou de simples combattants. Chaque suicide est une catastrophe pour l'ensemble de l'Etat", a-t-il souligné.

"Quand je vois un soldat ou un policier qui met fin à ses jours, c'est comme si c'était ma fille ou mon fils"

"Le syndrome post-traumatique ne peut pas être détecté au premier regard comme une amputation du bras ou la jambe. C'est un handicap psychologique", a-t-il ajouté, appelant l'Etat à "ne pas fuir ses responsabilités".