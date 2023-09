Israël : 39e semaine consécutive de manifestations contre la réforme judiciaire

Ce gouvernement est un expert dans la division de la société - religieux contre laïcs, gauche contre droite. Il divise pour mieux régner"

Des dizaines de milliers d'Israéliens ont manifesté samedi soir pour la 39e semaine consécutive contre le projet de réforme judiciaire du gouvernement. Des rassemblements ont eu lieu dans 150 villes à travers le pays.

"Ce gouvernement est un expert dans la division de la société - religieux contre laïcs, gauche contre droite. Il divise pour mieux régner", ont déclaré les organisateurs dans un communiqué avant les manifestations. "L’économie s’effondre et tout ce à quoi nous sommes confrontés, ce sont des provocations et le démantèlement continu de la démocratie. Samedi soir, nous nous retrouverons tous rue Kaplan, en renforçant nos rangs et en nous unissant pour exprimer l'appel à la démocratie dans un rassemblement de solidarité massif", ont-ils ajouté. .

Plusieurs routes ont été fermées à la circulation par les autorités. Comme chaque samedi soir, un groupe de protestataires a bloqué les voies express Ayalon, empêchant les voitures de circuler.

Les manifestants ont fait part de leur intention d'installer des tentes de protestation devant les maisons des ministres cette semaine, afin d'exiger le retrait total de la réforme.