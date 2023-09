Israël : un mort dans une rixe entre pro et anti-régime érythréen

En début de mois, des émeutes d'Erythréens survenues à Tel-Aviv avaient fait 160 blessés

C'est un fait divers en forme de piqûre de rappel du climat délétère qui règne en Israël parmi les réfugies érythréens pro et anti-régime. Une violente rixe impliquant un certain nombre de ces ressortissants armés de couteaux a éclaté samedi soir en plein centre-ville de Netanya, faisant un mort et une dizaine de blessés dont un grave. Six migrants suspectés d'avoir pris part aux affrontements ont été arrêtés.

La police a déclaré que l'ordre public à Netanya avait été rétabli, et précisé qu'elle avait utilisé des moyens de dispersion pour disperser les émeutiers "notamment des grenades assourdissantes et des tirs dissuasifs". Elle suspecte une bagarre entre soutiens et opposants au régime érythréen.

En début de mois, des émeutes survenues à Tel-Aviv à la suite de protestations contre la tenue d'un événement pro-régime organisé par l'ambassade d'Érythrée, avaient fait 160 blessés. Après ces événements qui ont choqué le pays, le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait déclaré qu'une ligne rouge avait été franchie, et promis des mesures pour faire expulser du pays les migrants illégaux impliqués dans les violences.

"L'infiltration illégale massive en provenance d'Afrique représente une menace réelle pour l'avenir d'Israël en tant qu'État juif et démocratique. Nous avons contenu cette menace en construisant une barrière de sécurité, malgré l'opposition de certains partis politiques et de l'appareil sécuritaire. Cela a complètement stoppé l'infiltration, et je suis fier que les gouvernements sous ma direction aient réussi à le faire", avait-il alors déclaré, soulignant toutefois que le problème des personnes déjà installées dans le pays demeurait irrésolu, notamment en raison de l'opposition de la Cour suprême aux mesures destinées à encourager leur départ volontaire.