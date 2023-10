"La guerre des manifestants n'est ni économique, ni sécuritaire, ni sociale, c'est une guerre religieuse", a affirmé Moshe Gafni

"Ils veulent une guerre de religion", a déclaré le député Moshe Gafni, parlant de la protestation contre la réforme judiciaire et des événements de Kippour à Tel-Aviv. Le président de Degel HaTorah - inclus dans le Judaïsme unifié de la Torah - et président de la commission des finances, a tenu ces propos samedi soir en s'adressant aux manifestants de Kaplan, lors d'une réunion de son parti destinée à faire avancer la réforme. Il a également affirmé que contrairement à ce qu'avancent les organisateurs des manifestations, l'économie israélienne n'avait subi aucun dommage et qu'elle était "en excellent état".

"Les manifestants ne parlent pas de réforme judiciaire, ni de quelque chose de similaire à ça. Ils mènent une guerre de religion contre nous, et ce que nous avons vu à Yom Kippour à Tel-Aviv en est la preuve. Leur guerre n'est ni économique, ni sécuritaire, ni sociale, c'est une guerre religieuse. C'est ainsi qu'il faut la traiter", a-t-il assuré le dirigeant du parti ultraorthodoxe.

Samedi soir, des dizaines de milliers d'Israéliens ont de nouveau battu le pavé à Tel-Aviv et dans 150 autres villes pour protester contre la réforme judiciaire.