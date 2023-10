Israël : 75 ans après, le lieu de sépulture d'un soldat mort lors de la guerre d'indépendance identifié

"Tsahal et l'Etat d'Israël viennent de s'acquitter de leur dette morale et éthique envers Dov et sa famille"

Après 75 ans de recherches, l'armée israélienne est parvenue à localiser le lieu de sépulture de l'aumônier Dov Broder, tombé lors de l'opération "Médina" pendant la guerre d'indépendance en 1948. Cette découverte fait suite à une enquête de plusieurs décennies, menée par la branche de Tsahal chargée de localiser les personnes disparues. Dov Broder avait été enterré dans une tombe non identifiée au cimetière de Petah Tikva (centre) en mai 1948, période marquée par les intenses combats de la guerre d'indépendance. En 2006, l’armée avait lancé une enquête pour découvrir l’identité de la personne enterrée dans cette tombe, marquant le début de recherches fastidieuses. Ces efforts ont impliqué l'examen approfondi de documents historiques et de témoignages de l'époque de la bataille, des entretiens avec des témoins ayant participé au conflit, une analyse du déroulement de la bataille ainsi que des tests anthropologiques. IDF Un document de la brigade "Alexandroni" selon lequel Dov Broder n'est pas revenu de l'opération "Medina", qui a été utilisé par les enquêteurs dans le cadre de l'enquête Sur la base des conclusions recueillies tout au long de cette longue enquête, une séquence presque complète d'événements a émergé, détaillant l'enrôlement de Dov comme conducteur de blindé, les circonstances de la bataille, les dommages subis par son véhicule, son évacuation vers l'hôpital Bellinson de Petah Tikva et enfin, son inhumation au cimetière Segula. Dov Broder était chauffeur de blindé dans le 33e bataillon de la brigade Alexandroni lors de l'opération "Medina", le 13 mai 1948. Il a perdu la vie lorsque la voiture blindée dans laquelle il se trouvait a été attaquée alors qu'elle couvrait une autre force. Son corps n'a été ni localisé ni identifié parmi les victimes à l'époque, ce qui lui a valu d'être désigné comme un soldat enterré dans une tombe inconnue. Ce statut est resté inchangé pendant 75 ans, jusqu'à la récente conclusion de l'enquête. La nouvelle de cette avancée a été transmise à la famille de Dov Broder, dont sa veuve de 95 ans, Batya Broder, qui attendait depuis longtemps des réponses sur ce qui lui était arrivé. Une cérémonie aura lieu prochainement pour dévoiler sa pierre tombale sur laquelle le nom de l'ancien soldat sera apposé, en remplacement de la mention "Anonyme". C'est la deuxième fois cette année que la branche des personnes disparues de Tsahal conclut avec succès une enquête impliquant des soldats dont le lieu de sépulture était jusqu'ici inconnu. Le général de division Yaniv Asor, chef de la Division des ressources humaines, a exprimé l'importance de cette découverte, déclarant : "75 ans après la mort de feu Dov Broder pendant la guerre d'indépendance, nous avons localisé son lieu de sépulture. Tsahal et l'Etat d'Israël viennent de s'acquitter de leur dette morale et éthique envers Dov, qui a donné sa vie pour son pays, envers sa veuve et les membres de sa famille." "L'armée israélienne, la Division du personnel et la Division de localisation des personnes disparues continueront à faire tout ce qui est nécessaire pour déterminer la situation des victimes dont le lieu de sépulture n'est pas connu", a-t-il ajouté.