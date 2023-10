Israël : le ministre de l'Intérieur appelle les municipalités à approuver la tenue d'événements séparés

"Les citoyens d'Israël sont exposés aux actions violentes de partis qui cherchent à se radicaliser et à désintégrer ce qui unit la société"

Après les affrontements de Yom Kippour sur la place Dizengoff à Tel Aviv, le ministre de l'Intérieur, Moshe Arbel, s'est adressé ce dimanche aux chefs des autorités locales et des conseils régionaux, les appelant à approuver la tenue d'événements non mixtes dans un cadre légal, en se basant sur les recommandations de l'ancien conseiller juridique du gouvernement formulées en 2019.

"Je me tourne vers vous d'une manière inhabituelle pendant la fête de Souccot, car la paix est la plus grande des bénédictions", a écrit le ministre. "Chaque jour, à mon grand regret, les citoyens d'Israël sont exposés aux actions violentes de partis qui cherchent à se radicaliser et à désintégrer ce qui unit la société israélienne, sur fond d'événements culturels et religieux", a-t-il poursuivi.

Le ministre a joint à sa lettre le résumé de la discussion sur la ségrégation de genre dans les événements culturels, distribué en août 2019 par l'ex-conseiller juridique du gouvernement Avichai Mandelblit, après une pétition contre la municipalité d'Afula.

Yonatan Sindel / Flash90 Moshe Arbel, député du parti Shas est le nouveau ministre de la Santé et de l'Intérieur

En 2019, Avichai Mandelblit avait ainsi publié une série de recommandations, définies comme "lignes directrices" pour tout ce qui concerne l'organisation d'événements séparés par sexe. Selon ces instructions, les autorités locales ne sont autorisées à organiser des événements séparés par sexe, que lorsqu'elles sont sûres que la totalité ou une partie significative du public cible n'assistera pas à l'événement s'il est mixte.

En termes de séparation volontaire, le problème est moindre, avait indiqué Mandelblit, soulignant toutefois qu'une section mixte devrait être mise à disposition pour les personnes qui ne souhaitent pas se séparer, et que la ségrégation entre les sexes et une tenue vestimentaire pudique ne pouvaient être imposées lors de tels événements.

En ce qui concerne les espaces publics ouverts où d'autres personnes sont libres de se trouver, comme les parcs, la ségrégation entre les sexes est plus compliquée et une décision finale devra être prise en fonction de l'espace qu'occupe l'événement, sa durée et le nombre de personnes qu'il accueille, avait préconisé Avichai Mandelblit.