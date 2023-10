Israël/exemption de visa : les prix des billets d’avion pour les USA pourraient exploser

70% des demandes de visa israéliennes concernent les États-Unis

Les prix des billets d’avion au départ de Tel-Aviv pour les États-Unis pourraient prendre l’ascenseur dans les prochains mois, selon des experts du secteur du tourisme. L’augmentation exponentielle des prix des billets serait une conséquence directe de l’intégration d’Israël au Visa Waiver Programme américain. Israël a officiellement été admis par Washington ce jeudi au sein du programme d'exemption de visa pour se rendre aux États-Unis. Une mesure historique dont les applications concrètes entreront en vigueur avant le 30 novembre, selon les responsables américains.

Chaim Goldberg/Flash90 Illustration de passeports et d'un visa de voyage

Finies les longues files d’attente auprès des représentations diplomatiques américaines et la bureaucratie compliquée. Comme les ressortissants des quarante autres pays bénéficiant du VWP, les Israéliens souhaitant voyager aux États-Unis devront soumettre une simple demande via le système électronique d'autorisation de voyage ou ESTA, un système automatisé en ligne qui détermine l'éligibilité des visiteurs à se rendre dans le pays dans le cadre du Programme d'exemption de visa (VWP). Un processus grandement facilité, mais qui aura des conséquences directes sur les prix des billets. Les experts du tourisme pensent que les prix des billets d’avion et des hôtels devraient augmenter à mesure que les Israéliens se précipitent pour profiter d’un accès désormais facilité à l’Amérique. El Al, la compagnie aérienne nationale israélienne, a annoncé six vols quotidiens Tel-Aviv-New York à partir de juin 2024.

Moshe Shai/FLASH90 Des voyageurs dans le hall d'arrivée de l'aéroport international Ben Gourion, près de Tel Aviv

70% de toutes les demandes de visa israéliennes concernent les États-Unis, selon des informations citées par le quotidien israélien Ynet. Une telle demande avant-même l’entrée d’Israël dans le VWP devrait avoir mathématiquement des répercussions sur les prix des billets, les Israéliens pouvant bénéficier désormais d’un accès au territoire américain considérablement facilité.

AP Photo/Seth Wenig, File Une vue sur les toits de la ville de New York, avec l'Empire State Building au centre, est vue depuis One World Trade, à New York, États-Unis, le 15 juin 2021.

"Non seulement il y aura une augmentation attendue des vols d'Israël vers les Etats-Unis, mais il y aura aussi probablement une hausse associée des prix des vols vers cette destination", a indiqué l'agence Amsalem à Ynet. "Cette initiative ouvrira le marché à de nouveaux publics et entraînera une augmentation significative du volume des demandes, ce qui apportera des milliards de dollars aux économies américaine et israélienne grâce aux échanges réciproques entre les deux pays."