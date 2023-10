Israël recherche les occupants du bateau échoué à Netanya

Le nombre d’incidents impliquant des bateaux de migrants clandestins est en constante augmentation depuis 2017, selon l'armée israélienne

L’armée israélienne a ouvert une enquête pour déterminer comment une embarcation de migrants a pu s'échouer sur une plage de Netanya sans être détectée lors de son entrée dans les eaux territoriales israéliennes. Les données de Tsahal révélées par le site d’informations israélien Ynet ont montré que le nombre d’incidents impliquant des bateaux de migrants clandestins est en constante augmentation depuis 2017.

Un canot pneumatique vide

La marine et la police israélienne mènent toujours des opérations de recherche des occupants du bateau gonflable vide échoué dimanche, à l'intérieur duquel se trouvaient des passeports appartenant à des ressortissants turcs et somaliens. L’embarcation de fortune contenait également des cartes de crédit, des bouteilles d'eau, des vêtements et des gâteaux. Des drones sont utilisés pour tenter de localiser les personnes disparues. Des recherches sous-marines sont également menées.

La marine de Tsahal a lancé une enquête sur ses systèmes radar, le bateau n’ayant pas été repéré avant son échouage à Netanya. Les responsables de l'armée ont expliqué que les systèmes pouvaient avoir des difficultés à localiser le petit bateau, notamment parce qu'il était vide de passagers. Il n'avait donc pas de source de chaleur, ni êtres vivants ni moteur.

Un bateau de migrants à Netanya, Israël

L'armée israélienne a ajouté que s'il y avait eu des passagers ou des armes à bord du bateau, qui émettent généralement de la chaleur, ils auraient été beaucoup plus faciles à détecter. Au cours des recherches préliminaires, la marine n'a rien trouvé d'anormal. Selon les premières estimations de l’enquête, les passagers n'ont pas atteint Israël. Ils ont pu rejoindre un autre navire en mer, débarquer dans un autre pays de la région ou se noyer.