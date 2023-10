39 % des Israéliens pensent que les accords d’Oslo étaient une erreur, selon un sondage

68 % des sympathisants de gauche considèrent les accords d'Oslo comme une bonne chose contre seulement 22 % des électeurs de droite

39 % des Israéliens pensent que les accords d’Oslo signés en 1993 entre Israël et les Palestiniens étaient une erreur, tandis que 36% d’entre eux pensent que leur signature était une bonne chose, selon un sondage publié lundi par l’Israel Democracy Institute. 39 % des Arabes israéliens estiment quant à eux que la signature des accords était une bonne chose et 28 % pensent le contraire.

Chaim Goldberg/Flash90 Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou

La différence est encore plus importante du point de vue de l’orientation politique, 68 % des sympathisants de gauche considérant que les accords d'Oslo étaient bons, contre seulement 22 % des électeurs de droite.

Plus de la moitié des Israéliens juifs considèrent les Palestiniens comme responsables de l’échec de la mise en œuvre des accords de paix, tandis qu’environ un tiers des Arabes israéliens blâment les Juifs. 47 % des Arabes estiment toutefois que la responsabilité de l’échec d’un accord de paix total incombe aux deux parties.

L’enquête a également abordé la question de la normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite et de ce que cela entraînerait pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou. 41 % des personnes interrogées sont d’avis qu’un tel accord renforcerait la position de l’actuel chef du gouvernement, 39 % que cela ne changera rien à son statut et 5 % qu’il en ressortira affaibli.

Avshalom Sassoni/Flash90 Manifestation contre la réforme judiciaire en Israël

La réforme judiciaire en cours en Israël et les protestations qui l’accompagnent ont aussi fait l’objet de questions. Deux tiers des sympathisants de droite pensent que l’objectif des manifestants est de faire tomber le gouvernement et 44 % de ceux de gauche estimant que les protestataires ont pour but de "protéger l'essence démocratique de l'État d'Israël dans l'esprit de la Déclaration d'indépendance". Enfin, plus de la moitié des personnes interrogées estiment que les manifestations n’auront aucun impact sur le gouvernement, 9 % qu’il en sera renforcé et 15 % que la coalition en sera affaiblie.