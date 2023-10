L'organisation recommande de mettre les bouchées doubles pour une meilleure intégration des Arabes et des ultraorthodoxes sur le marché du travail

Dans son dernier rapport présentant ses recommandations aux pays membres dans le but d'encourager la croissance, l'OCDE épingle une fois encore le niveau élevé d'inégalités en Israël.

Selon les données présentées dans le rapport, Israël est à la traîne en matière d'inégalités et d'intégration sociale : le revenu moyen des ménages pauvres est de 32,4 % en dessous du seuil de pauvreté, contre une moyenne de 28,7 % dans les pays de l'OCDE. Les chercheurs de l'organisation notent également la proportion importante de travailleurs pauvres dans le pays.

L'une des raisons de ce retard est que la politique fiscale et de dépenses d'Israël a peu d'effet sur les inégalités. Le niveau de revenu minimum garanti est également faible par rapport à la moyenne des autres pays de l'organisation.

Le rapport relève par ailleurs que l’influence du contexte socio-économique en Israël sur les résultats des élèves est décisive, ce qui signifie que le système éducatif ne parvient pas non plus à réduire les inégalités. D'après l'étude, l'origine socio-économique a une influence de 46,6% sur les résultats des tests internationaux de lecture (PISA), contre une moyenne de 36,6% dans l'OCDE et de 25,8% dans les pays leaders de l'organisation.

Les chercheurs de l'organisation pointent en outre le manque d'intégration des populations arabe et ultraorthodoxe sur le marché du travail, qui se manifeste par un faible taux d'emploi, de bas salaires et un faible nombre d'heures de travail. Le manque de représentation de ces groupes dans le secteur de la haute technologie a également été souligné. L’investissement moyen dans les pays de l’OCDE dans les mesures relatives au marché du travail atteint 17 % du PIB par habitant et par chômeur, tandis qu’en Israël, il s’élève à 8,6 %. Dans les principaux pays, cet investissement atteint 37,5% du PIB par habitant.

Pour résoudre ce problème, l'organisation propose d'élargir le budget des écoles du secteur arabe pour le mettre au niveau du budget alloué aux étudiants juifs d'un milieu socio-économique similaire, et d'augmenter les allocations aux autorités arabes pour les structures de garde d'enfants.

Elle recommande par ailleurs l'annulation des allocations de soutien pour les étudiants de yeshiva (école talmudique) et le conditionnement des aides financières pour les gardes d'enfants à l'emploi du père de famille. La dernière étape enregistrée sous forme de recommandation vise à réduire les situations dans lesquelles un ménage est basé sur un seul soutien de famille, en accordant des avantages fiscaux aux revenus d'un deuxième soutien de famille.