"Ce phénomène ne représente pas les valeurs du judaïsme. La liberté de religion et de culte sont fondamentales en Israël", a écrit le ministre Eli Cohen

Les réactions pleuvent après la diffusion sur la Toile d'une vidéo devenue virale, dans laquelle on voit des Juifs ultraorthodoxes dans la Vieille ville de Jérusalem cracher par terre lorsqu'ils croisent des pèlerins chrétiens.

Le grand rabbin d'Israël, David Lau, a vivement condamné ces actes. "Je voudrais préciser qu'au temps du Temple de Jérusalem, la fête de Souccot était aussi l'occasion de prières et de sacrifices pour la paix des 70 nations du monde", a-t-il écrit. "Nous continuerons à prier pour leur bien et à respecter tous les peuples qui se rendent dans la ville sainte de Jérusalem. Je condamne fermement tout préjudice causé à toute personne et à tout chef religieux. Ces phénomènes illégaux ne doivent certainement pas être attribués à la loi juive."

Sur X (ex-Twitter), le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen a pareillement dénoncé ces agissements. "Je condamne le phénomène odieux qui consiste à cracher sur les chrétiens, et à faire du mal à toute personne en raison de sa religion ou de ses convictions. Ce phénomène ne représente pas les valeurs du judaïsme.

La liberté de religion et de culte sont des valeurs fondamentales en Israël", a-t-il écrit. "Des centaines de milliers de touristes chrétiens viennent chaque année en Israël pour visiter les lieux saints pour eux et pour nous. J'appelle tous les citoyens d'Israël à respecter la tradition et la foi de tous ceux qui se présentent aux portes de Jérusalem, la Ville Sainte", a-t-il ajouté.

Même son de cloche de la part du ministre des Affaires religieuses, Michael Malchieli. "Ce n'est pas la voie de la Torah, et il n'y a aucun rabbin qui soutient et légitime un comportement aussi méprisable. Il est de notre devoir de dénoncer ces actes, et nous continuerons à respecter tous les peuples qui se présentent aux portes de la Ville sainte", a-t-il déclaré.

Le ministre du Tourisme, Haïm Katz, n'a pas manqué lui non plus de réagir : "L'idée selon laquelle cracher sur les chrétiens est une coutume ancienne et même noble est regrettable. Aimer son prochain comme soi-même est une grande règle de la Torah et même la principale de celle-ci. Ces actions menées par une poignée d'extrémistes nuisent à l'image d'Israël et du tourisme. Une tolérance zéro doit s'exprimer envers les dommages causés aux symboles religieux de toute sorte."

Emboîtant le pas à ses ministres, Benjamin Netanyahou a à son tour blâmé ces incidents : "Israël est totalement déterminé à sauvegarder le droit sacré de culte et de pèlerinage sur les lieux saints de toutes les confessions. Je condamne fermement toute tentative d’intimidation des fidèles et je m’engage à prendre des mesures immédiates et décisives contre ces agissements", a-t-il tweeté.

Le chef des Eglises de Terre sainte s'est exprimé face à ces réactions, regrettant que celles-ci n'interviennent que maintenant et "en raison d'une vidéo circulant sur Internet". Le phénomène des crachats contre les pèlerins chrétiens dans la vieille ville de Jérusalem n'est en effet pas nouveau, et complique les relations interreligieuses depuis plusieurs mois. Les autorités chrétiennes n'ont de cesse de dénoncer ces faits, et le problème avait même été évoqué lors de la récente rencontre entre Eli Cohen et son homologue du Vatican, l'archevêque Paul Gallagher. A la suite de cette avalanche de réactions indignées, il a regretté qu'il Le chef des églises de Terre sainte