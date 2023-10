Jérusalem : cinq Juifs arrêtés pour avoir craché sur des fidèles chrétiens

Le chef de la police de Jérusalem a ordonné la formation d'une équipe d'enquête spéciale dans la vieille ville dédiée à ce phénomène grandissant

Cinq personnes, dont un mineur, soupçonnées d'avoir craché sur des chrétiens dans la vieille ville de Jérusalem ont été arrêtées ce mercredi. Quatre suspects ont été appréhendés après avoir craché sur des fidèles à la sortie d'une église, tandis que le dernier a été arrêté pour des faits similaires survenus quelques jours plus tôt. La marche lors de laquelle se sont produits les incidents à la sortie de l'église était dirigée par le rabbin Natan Rotman, frère du député et président de la commission des lois de la Knesset, Simcha Rotman.

Commentant ces arrestations, le chef de la police de Jérusalem Doron Turgeman, a souligné l'implication grandissante de mineurs "bien en dessous de l'âge pénal", dans ces agissements. "Il faut une implication significative et immédiate des parents, des responsables éducatifs et religieux", a-t-il préconisé.

"Nous ne tolérerons aucune manifestation de haine envers qui que ce soit, juifs, musulmans ou chrétiens, dans la vieille ville et ailleurs à Jérusalem. La violence et la haine envers autrui prennent différentes formes et visages, principalement par des crachats sur le sol au passage de fidèles chrétiens", a-t-il ajouté.

Pour endiguer ce phénomène grandissant, le commandant du district de Jérusalem a ordonné la formation d'une équipe d'enquête spéciale dans la vieille ville. "Puisque la grande majorité des cas de crachats ne sont pas signalés, il est nécessaire de commencer l'identification et le traitement des cas en s'appuyant sur les caméras de vidéosurveillance, des forces sur le terrain ainsi que la surveillance en ligne", a-t-il dit.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a également dénoncé ces actes. Lui qui, par le passé, comme avocat, avait défendu ces agissements comme "une ancienne coutume juive", les a qualifiés ce mercredi de "laids et écœurants". Il a toutefois souligné qu'ils ne devaient pas être traités comme des "actes criminels relevant du pénal".

Quant à la "Force Kaplan", mouvement de protestation contre la réforme judiciaire, elle n'a pas manqué de relever l'implication du frère de Simcha Rotman - l'un des plus ardents défenseurs de la réforme - dans ces incidents. "Un frère crache sur les chrétiens tandis que l'autre crache sur les valeurs de la Déclaration d'Indépendance", a-t-elle lancé.

Ces arrestations dans la vieille ville manifestent un durcissement de ton du gouvernement par rapport à ces crachats, après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo devenue virale, qui a suscité de vives réactions de la part des dirigeants politiques et religieux.