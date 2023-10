Cracher sur les chrétiens, une ancienne coutume juive ?

"Ces Juifs crachent pour eux-mêmes afin de conjurer la tentation de l'idolâtrie. Ils ne crachent pas contre les chrétiens", selon Dov Maimon

Une ancienne coutume juive. C'est ainsi que justifient certains responsables politiques et religieux en Israël, les crachats de plus en plus fréquents de Juifs sur des chrétiens dans la vieille ville de Jérusalem, et qui ont entraîné des arrestations. S'il dénonce désormais ces actes, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, avançait également ce type d'argument dans les prétoires lorsqu'il officiait dans le civil en tant qu'avocat. Qu'en est-il donc vraiment ?

Dov Maimon, chercheur pour le JPPI (Institut pour la politique du peuple juif), souligne qu'il est important de faire preuve de perspective par rapport à ce phénomène "qui va aller en grandissant", estime-t-il. Intervenant sur i24NEWS, il a insisté sur le fait que ces crachats ne visaient pas directement les chrétiens mais qu'ils étaient effectués au sol, lors du passage des fidèles, et qu'ils n'étaient pas accompagnés d'insultes. Une nuance très importante selon lui.

"Ces crachats ne visent pas les chrétiens en tant que tels, mais l'idolâtrie dont ils font preuve. Ces Juifs ultraorthodoxes appliquent ce qui est écrit dans la Torah, à savoir que lorsqu'on assiste à une forme d'idolâtrie on doit cracher au sol afin de conjurer la tentation de l'idolâtrie qui existe aussi chez eux, comme chez tout un chacun. Ces Juifs crachent donc pour eux-mêmes, et non pas contre les chrétiens", a affirmé le chercheur.

Cherchant toujours à replacer les choses dans leur contexte, Dov Maimon a rappelé le douloureux rapport des Juifs au symbole de la croix, qui ont dans l'histoire été brûlés et tués par milliers pour avoir refusé de se convertir ou de plier face aux ancien diktats du christianisme. Il note toutefois que si la croix est considérée comme le symbole ultime de l'idolâtrie par certains juifs, les chrétiens d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les idolâtres décrits par la Torah.

"Ces gens qui crachent au sol se sentent inspirés par un vent messianique qui pourrait entraîner dans l'avenir des tensions accrues avec les autres communautés religieuses. Il faut donc traiter le problème, mais le faire intelligemment, en tentant d'abord de comprendre comment ces gens réfléchissent", a averti Dov Maimon, avant de conclure : "Les chrétiens sont évidemment nos alliés. Nombre d'entre eux sont très impliqués pour faire avancer les intérêts de l'Etat d'Israël, du peuple juif et de l'humanité en général."