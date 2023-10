C'est la première fois que la star américaine se produit en Israël

Le grand jour est enfin arrivé pour les fans israéliens de Bruno Mars, qui pourront applaudir la star américaine mercredi soir au parc Hayarkon de Tel Aviv, avant un second concert samedi soir. Les deux représentations qui se joueront à guichets fermés seront l'occasion pour les 100 000 heureux spectateurs ayant réussi à se procurer un billet d'admirer leur idole en chair et en os, pour sa toute première venue en Israël.

Ce sont des stars locales parmi lesquelles Netta Barzilai, Eliad et Mergui qui assureront les premières parties des deux shows. Ce dernier n'a pas manqué de faire part de son émotion sur les réseaux sociaux : "Je me souviens du petit Mergui, âgé de 13 ans, qui hurlait toutes ces chansons dans la voiture de ma mère. J'ai appris à chanter en écoutant cette voix mais jamais dans mes rêves les plus fous, je ne me suis imaginé 10 ans plus tard, chanter en jouant sur la même scène devant 60 000 personnes. Je suis tellement excitée et je suis impatient ! Tel Aviv, donnons tout, et faisons en sorte que Bruno ressente l'énergie de la meilleure ville du monde", a-t-il écrit.

Agé de 37 ans, Bruno Mars a vendu pas moins de 200 millions d'albums à ce jour et a reçu 15 Grammy Awards. Il est aussi le seul avec Beyoncé à s'être produit à deux reprises lors de la finale du Super Bowl américain.