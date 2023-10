Le Codex Sassoon, plus ancienne Bible hébraïque, de retour en Israël

Acheté aux enchères au prix record de 38 millions de dollars, il a aussitôt été offert au Musée du peuple juif de Tel Aviv

Le "Codex Sassoon", plus ancienne Bible hébraïque complète (âgée d'environ 1 100 ans) a atterri en Israël ce jeudi, juste avant Simhat Torah - fête de la joie de la Torah qui marque la fin de Souccot. Le précieux parchemin a voyagé depuis New York sur un vol El Al, où il avait été placé à l'endroit le plus sûr, soit le cockpit de l'appareil. Après l'atterrissage, le pilote, Amos Aladag, a lui-même sorti le livre de l'avion.

Le Codex Sassoon a été accueilli au pied de l'appareil par des personnalités spécialement choisies, dont Avigdor Kahalani, le héros de la guerre du Kippour dont on marque cette semaine les 50 ans, Ofir Haim, l'entraîneur de football des espoirs israéliens ainsi que plusieurs joueurs de l'équipe.

L'arrivée du parchemin en Israël marque la fin d'un voyage passionnant qui a commencé avec sa surprenante découverte en 1929, et sa mise aux enchères l'année dernière. Le codex, qui remonte à la fin du IXe siècle et dont le sort était demeuré inconnu pendant des centaines d'années, a été dévoilé au public en mars dernier pendant une semaine au Musée Anu du peuple juif de Tel-Aviv, dans le cadre d'une tournée internationale organisée par la maison Sotheby's en préparation de sa vente.

En mai 2023, une vente aux enchères a eu lieu à New York, au cours de laquelle le président du conseil honoraire du musée israélien, l'ambassadeur Alfred Moses, a acheté le codex à un prix record pour un manuscrit de 38 millions de dollars. Il en a ensuite fait don au musée, où il sera désormais exposé de façon permanente.

Il s'agit du codex (livre qui a été copié et relié de la manière que nous connaissons aujourd'hui, page après page recto-verso) le plus ancien et le plus complet de la Bible existant. Avant l'apparition des premiers codex, la Bible était copiée sur des rouleaux.

Le Codex Sassoon doit son nom à son propriétaire le plus célèbre, David Suleiman Sassoon (1880-1942), qui possédait la collection privée de manuscrits hébreux et juifs la plus impressionnante au monde.