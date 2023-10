Israël : "empêcher la tenue de prières est impensable" (Herzog)

Il a appelé les Israéliens à mettre leurs divergences de côté pour la fête de Sim'hat Torah

Le président israélien Isaac Herzog a évoqué ce vendredi les événements attendus à l'occasion de la fête de Sim'hat Torah, (qui marque la fin du cycle annuel des lectures hebdomadaires de la Torah et son recommencement) alors que des évènements sont attendus sur la place Dizengoff à Tel-Aviv.

M. Herzog a condamné les événements du dernier Yom Kippour et les a qualifiés d'"inacceptables". "Même lorsque nous étions enfants dans un quartier non religieux de Tel-Aviv, nous célébrions les fêtes joyeuses et unificatrices avec amour et respect mutuel", a-t-il affirmé. "Ce sont des événements concrets et intimes de l’amour d’Israël, qui sont devenus la propriété de toutes les couches du peuple. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'un élément profond et incontournable de notre identité personnelle et nationale. Cette année, pendant les vacances de Tishri, nous avons vécu avec une grande douleur un certain nombre d'incidents de prière empêchés. ce sont des événements qui ont brûlé le cœur et qui étaient inimaginables et inacceptables", a écrit M. Herzog.

Screenshot - President Herzog's Youtube channel Président Isaac Herzog

Le président israélien a appelé tous les citoyens d'Israël "à la considération, à l'inclusion, au respect et à l'amour pour Israël et à permettre à nous tous, ensemble, le sentiment de vacances et de joie, sans provocations, sans interruptions, sans bagarres", a-t-il poursuivi. "Dans la joie de la Torah, nous devons mettre nos divergences de côté et revenir à la joie pure et bénie du début de la nouvelle année et avec elle le cycle de lecture des parachas de la semaine", a-t-il conclu.

De vives confrontations ont eu lieu le jour de Yom Kippour entre laïcs et fidèles, certains tenant à la séparation hommes-femmes pour la prière de rue, et d'autres n'en voulant pas.