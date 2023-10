Le touriste américain qui a brisé des statues au Musée d’Israël serait victime du “syndrome de Jérusalem”

L’identité de l’homme n’a pas été dévoilée, alors que le juge a décrété la prolongation de sa détention provisoire de quatre jours

La police a arrêté jeudi un touriste américain de 40 ans, soupçonné d'avoir vandalisé et endommagé des sculptures de grande valeur au Musée d'Israël à Jérusalem. Les forces de l'ordre avaient été appelées sur les lieux suite à un signalement selon lequel un visiteur avait volontairement brisé des statues dans l’enceinte du musée. Selon les éléments préliminaires de l'enquête, l'individu aurait agi de la sorte car il considérait que les statues en question "étaient contraires à la Torah". Les pièces endommagées comprennent la tête d'Athéna, datant du 2ème siècle de notre ère et une statue représentant le dieu romain Némésis, datée de 210-211. Un examen approfondi est actuellement en cours par des experts de la conservation, afin d’établir un état des lieux et évaluer si les dégâts sont réparables.

Wikipédia Le Musée d'Israël à Jérusalem

Lors d’une audience de détention provisoire vendredi, l’avocat du touriste a invoqué le “syndrome de Jérusalem” pour expliquer le comportement erratique de son client. Décrit pour la première fois par le psychiatre israélien Yaïr Bar-El, ledit syndrome touche principalement des touristes ou des pèlerins chrétiens visitant Jérusalem pour la première fois. Ce syndrome apparaît surtout en période de fêtes religieuses, les premiers symptômes se manifestant la plupart du temps le lendemain de l’arrivée dans la ville sainte par une anxiété soudaine, un besoin de s’isoler, des rites de purification, le revêtement de tuniques blanches ou d’habits permettant aux personnes touchées de s’identifier à des héros bibliques. Les personnes affectées par le syndrome chantent souvent des psaumes ou crient, ce qui alerte leurs proches. Certains prononcent des sermons confus dans des lieux saints. La plupart d’entre eux retrouvent un comportement normal, après cinq à sept jours.

Yossi Zamir/Flash90 Illustration - Prière chrétienne sur le mont de Oliviers à Jérusalem

La police et le suspect ont toutefois trouvé un accord, afin que ce dernier se soumette à une expertise psychiatrique. L’identité de l’homme n’a pas été dévoilée, alors que le juge a décrété la prolongation de sa détention provisoire de quatre jours.