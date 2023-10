La ministre israélienne de l’Environnement participera au sommet sur le climat en Arabie saoudite (médias)

Idit Silman serait sur le point de devenir le troisième ministre du gouvernement à se rendre à Riyad

La ministre israélienne de la Protection de l'environnement, Idit Silman, deviendra la prochaine responsable israélienne à se rendre en Arabie Saoudite, dans le cadre des négociations en cours sous l'égide des États-Unis pour établir des relations formelles entre Jérusalem et Riyad.

Selon la chaîne publique israélienne Kan, Silman a demandé des visas de voyage pour une délégation de 13 personnes, comprenant des représentants du Conseil national de sécurité, du ministère de l'Environnement et du ministère des Affaires étrangères. Le sommet sur le climat est prévu la semaine prochaine.

Plus tôt cette semaine, le ministre des Communications Shlomo Karhi est devenu le deuxième membre du cabinet israélien à se rendre officiellement dans la capitale saoudienne, à la tête d'une délégation de 14 membres à une conférence des Nations Unies. Sa visite intervient quelques jours après le premier voyage officiel d'un membre du cabinet israélien, le ministre du Tourisme Haim Katz, qui a assisté la semaine dernière à une réunion distincte de l'ONU en Arabie Saoudite.

Spokesman to Tourism Minister Le ministre israélien du tourisme, Haim Katz, à Riyad, en Arabie Saoudite.

"Nous apprécions grandement les efforts inlassables des dirigeants saoudiens et de notre Premier ministre, Benjamin Netanyahou, pour entretenir les liens florissants entre nos nations", a déclaré Karhi lors de la réunion de l'Union postale universelle, une agence spécialisée des Nations Unies destinée à faciliter les relations internationales et la coopération dans le secteur postal.

L'Arabie saoudite, qui abrite les lieux les plus saints de l'islam, n'a jamais reconnu l'Etat d'Israël et a longtemps insisté sur le fait qu'elle ne le ferait pas sans une résolution du conflit israélo-palestinien. L’administration du président américain Joe Biden fait pression en faveur d’un accord de normalisation historique, qui pourrait redessiner le Moyen-Orient. Riyad n’a pas rejoint les accords historiques d’Abraham, qui ont vu ses voisins du Golfe, Bahreïn et les Émirats arabes unis ainsi que le Maroc, établir des liens formels avec Israël en 2020.

SAUL LOEB / AFP (L to R) Crown Prince Mohammed bin Salman and US President Joe Biden

La Maison Blanche a déclaré la semaine dernière que les négociateurs saoudiens et israéliens s’apprêtaient à élaborer les grandes lignes d’un futur accord.