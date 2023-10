Israël : de très nombreuses familles sans nouvelles de leurs proches, l'armée ouvre un centre de recherches

Les avis de recherche inondent les réseaux sociaux

L'armée israélienne et le commandement du front intérieur ont indiqué qu'un centre de recherche des personnes disparues avait été créé, à la suite des attaques et des enlèvements commis par le Hamas dans le sud d'Israël. Alors que plusieurs localités sont encore aux mains de l'organisation terroriste, de très nombreux Israéliens restent sans nouvelles de leurs proches, et les avis de recherche inondent les réseaux sociaux.

L'annonce de Tsahal précise que les familles à la recherche de leurs proches sont priées de se présenter au poste de police le plus proche de chez eux avec des informations d'identification, un élément à partir duquel l'ADN peut être extrait et une photo de la personne disparue.

Le centre, installé dans le sud à Kiriat Shmona, dans le bâtiment de l'unité de renseignement intérieur Lahav 433, a commencé à fonctionner à 22h45.

Le dernier bilan publié fait état de 250 personnes ont été assassinées et 1450 blessées. Selon certaines informations, des otages israéliens auraient été transférés à Gaza, sans que leur nombre ne soit précisé. Le Hamas a affirmé détenir 163 Israéliens, dont des femmes et des enfants.