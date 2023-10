Le groupe terroriste affirme détenir 163 Israéliens qui ont été "dispersés dans des tunnels dans toute la bande de Gaza"

Le Hamas retiendrait une centaine de civils et militaires israéliens en otages dans la bande de Gaza, selon les estimations de l'establishment sécuritaire. Un nombre démenti par le groupe terroriste, qui a affirmé samedi soir en détenir "bien plus que ce que ne pense Netanyahou". Il a ainsi déclaré que 163 personnes étaient entre ses mains, précisant qu'elles avaient été "dispersées dans des tunnels dans toute la bande de Gaza". Dans le même temps, un officiel de la Maison Blanche a précisé que "des familles entières avaient été enlevées, incluant des enfants".

De terribles images relayées par le Hamas, montrant le kidnapping de jeunes Israéliens et de personnes âgées dans des localités du sud, ont provoqué l'effroi et la sidération du pays entier. Un centre de recherches a été mis en place par Tsahal, alors que de nombreuses familles restaient sans nouvelles de leurs proches à une heure avancée de la nuit.

Tandis que Benjamin Netanyahou a promis de mener une guerre de représailles sans merci contre le Hamas, la présence d'otages dans la bande de Gaza va indéniablement compliquer les opérations de l'armée. Si bien qu'Israël doit forcément s'attendre à une opération "longue et difficile", selon les termes de Benjamin Netanyahou.

L'appareil sécuritaire a admis que la situation était sans précédent, et que même le Hamas avait été surpris par la facilité avec laquelle il était parvenu à enlever un aussi grand nombre de personnes. Autant de boucliers humains potentiels que l'organisation terroriste compte bien utiliser à son avantage, affirmant d'ores et déjà que toute incursion israélienne à Gaza aurait "des conséquences directes sur les otages". Ceux-ci constituent également une très puissante monnaie d'échange, quand on sait qu'un seul soldat kidnappé - Gilad Shalit - avait permis au Hamas de négocier en 2005 la libération de plus de mille détenus palestiniens emprisonnés par Israël.