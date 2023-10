Des dizaines de personnes sont toujours aux mains du Hamas

La police israélienne a annoncé dimanche la mort de 30 de ses officiers lors de combats avec le Hamas samedi. Suite à l'attaque surprise du Hamas en territoire israélien, des combats avec les membres du mouvement terroriste ont eu lieu dans les localités du sud, où des dizaines de terroristes s'étaient infiltrés.

Les gardes-frontière, les soldats de Tsahal et les policiers se sont livrés à des combats notamment pour libérer les civils pris en otage dans leurs maisons par les terroristes, et sécuriser les villes frontalières de Gaza.

Par ailleurs, 26 soldats ont perdu la vie dans les combats avec le Hamas. Dimanche à 10 heures du matin, plus de 350 personnes sont décédées et près de 2000 ont été blessées, côté israélien, dans les échanges de tirs avec le Hamas et les tirs de roquettes lancées depuis le territoire palestinien sur Israël.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a averti que la guerre serait longue mais qu'Israël remporterait la victoire. Des dizaines de personnes ont été prises en otage par le Hamas, dont 60 ont été libérées par l'armée dans le kibboutz Be'eri cette nuit.