"L'électricité a été coupée, et tout à coup, des terroristes sont apparus et ont commencé à tirer dans toutes les directions"

Des dizaines de jeunes Israéliens ont pris part à une rave party samedi à Raim, dans le sud d'Israël. Malheureusement, l'événement a viré au drame lorsque des terroristes du Hamas ont réussi à s'infiltrer sur le territoire israélien, causant la mort de plusieurs jeunes et en kidnappant d'autres qui participaient à la fête. Dimanche, les familles sont désespérément à la recherche de leurs enfants et appellent instamment toutes les autorités compétentes à prendre des mesures pour les retrouver sains et saufs. Dans l'une des localités de la zone, un centre de secours improvisé a été mis en place pour rechercher les personnes disparues qui n'ont pas encore été contactées.

Des témoins ont déclaré que les agents de sécurité qui sécurisaient la fête ont pris le contrôle des terroristes et ont empêché la poursuite du bain de sang: "En plein milieu de la fête, alors que la musique était à son volume maximum, l'alerte à la roquette a retenti. La musique a été immédiatement coupée, et nous avons tous rassemblé nos affaires dans la hâte. L'électricité a été coupée, et tout à coup, des terroristes sont apparus et ont commencé à tirer dans toutes les directions. J'ai rapidement pris les clés de la voiture, et nous avons commencé à avancer pour échapper aux tirs. À un moment donné, les assaillants nous ont rattrapés, et ils ont ouvert le feu sur nos véhicules". Plusieurs personnes ont été abattues sur place.