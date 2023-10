Optimum annonce la gratuité des appels et des textos vers Israël pour ses clients

Aucune action n'est requise de la part des clients ; toutes les charges seront automatiquement annulées sur leur facture mensuelle

En raison de la guerre dans laquelle est entraînée Israël par le Hamas, Optimum, une marque d'Altice USA, annonce aujourd'hui la gratuité des appels et des messages texte (SMS et MMS) des États-Unis vers Israël sur ses services de téléphone Optimum et Optimum Mobile, afin de permettre à ses clients et aux entreprises de contacter leurs proches en cette période difficile. SFR, l'opérateur français de Altice, a également annoncé la gratuité des appels vers Israel pour toute la semaine. Aucune action n'est requise de la part des clients ; toutes les charges seront automatiquement annulées sur leur facture mensuelle. Altice USA propose également des actualités hyperlocales, nationales, internationales et commerciales via ses réseaux News 12, Cheddar News et i24NEWS.

La guerre déclenchée samedi contre Israël par le mouvement terroriste Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes depuis la bande de Gaza et infiltré des centaines de terroristes en territoire israélien, se poursuit dimanche. L'opération surprise du Hamas a fait plus de 350 morts, et 1864 blessés côté israélien, alors que des civils ont été massacrés jusque dans leurs maisons. Les roquettes continuaient de pleuvoir dimanche matin sur l'Etat hébreu, tandis que l'armée a repris le contrôle de quasiment toutes les localités israéliennes attaquées la veille par des terroristes. Plusieurs otages qui s'y trouvaient ont été libérés. En revanche des dizaines d'Israéliens, kidnappés par des hordes de terroristes, sont toujours détenus par le Hamas à Gaza.