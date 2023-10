LIVEBLOG | le bilan des attaques du Hamas monte à 1200 morts

Des attaques ont eu lieu depuis les territoires syrien et libanais, le président américain Joe Biden a mis en garde d'autres pays à ne pas se joindre au conflit

Israël est entré dans son cinquième jour de guerre, après l'attaque surprise sur plusieurs fronts menée par le Hamas, depuis la bande de Gaza. Les Etats-Unis ont réitéré mardi leur soutien inconditionnel à Israël et son droit à se défendre, et mis en garde le groupe terroriste libanais Hezbollah.

La situation reste volatile à la frontière nord, avec des attaques en provenance du territoire libanais et syrien, qui ont fait au moins trois morts parmi les soldats de l'armée israélienne et de nombreux blessés. Le président américain Joe Biden a averti l’Iran et le Hezbollah libanais de ne pas entrer dans cette guerre entre Israël et le Hamas. Le dirigeant américain a également réitéré son soutien inconditionnel au peuple israélien. Un deuxième porte-avions américain a été envoyé dans la région.