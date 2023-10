Israël : Esther Hayut achève son mandat de présidente de la Cour suprême

"Ce n'est pas le moment approprié pour des cérémonies festives ou des événements de départ"

La présidente de la Cour suprême, Esther Hayut, qui achève aujourd'hui son mandat, a envoyé une lettre de départ aux employés du système judiciaire. Dans sa lettre, Hayut écrit que "le destin a voulu que le jour de ma retraite de la magistrature coïncide avec l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire de l'État. Nous pleurons nos morts, soignons nos blessés, et prions pour le retour de tous les captifs et disparus dans leur famille au plus vite." Selon Hayut, "ce n'est pas le moment approprié pour des cérémonies festives ou des événements de départ. En ces temps, il vaut mieux se concentrer sur l'action, l'aide, le renforcement et le soutien. C'est le secret de la force et de la puissance de la société israélienne, qui se révèle pleinement dans ces jours douloureux et difficiles que nous traversons tous."

Sous le mandat d'Esther Hayut, qui a commencé en 2017, la Cour suprême a été vivement contestée par les mesures de la réforme judiciaire promue par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Le processus d'adoption de la réforme a toutefois été interrompu en raison de la guerre qui a éclaté la semaine dernière entre le Hamas et Israël, après l'attaque meurtrière du groupe terroristes dans les localités du sud du pays. Le successeur d'Esther Hayut n'a pas encore été désigné.