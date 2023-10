Israël va armer plus de civils pour défendre les villes

Depuis le 7 octobre, quelque 41 000 Israéliens ont demandé un permis d'arme à feu, contre 38 000 chaque année

La police israélienne a annoncé lundi qu'elle commencerait à armer des civils pour accélérer la réponse en cas d'attaque dans les villes du pays, au 10e jour de la guerre entre Israël et le Hamas.

Le chef de la police, Kobi Shabtai, et le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, "ont décidé d'étendre les unités d'intervenants d'urgence opérant sous les auspices de la police à toutes les villes", selon un communiqué commun.

Les "347 nouvelles unités" seront composées de "13 200 civils se portant volontaires dans les rangs de la police, qui seront enrôlés et recevront un fusil et des équipements de protection", d'après cette source.

Les localités aux frontières d'Israël disposent depuis des années de telles unités, composées de vétérans de l'armée qui reçoivent des armes et une formation et agissent en cas d'attaques ou de situations d'urgence en coordination avec l'armée ou la police.

Dans les jours qui ont suivi l'attaque, la police a acheté plus de 6 000 fusils pour 566 nouvelles unités d'intervenants civils qu'elle a créées, indique le communiqué, les "villes frontalières, les grandes villes et les villes mixtes (arabes et juives)" étant prioritaires comme elles ont besoin d'urgence de ces forces.

Outre les nouvelles unités, le bureau d'Itamar Ben Gvir s'efforce d'assouplir les critères d'obtention des permis de port d'arme afin que les personnes ayant une formation militaire de base, qui vivent ou travaillent dans des zones de conflit, puissent porter une arme.

Une session parlementaire dimanche soir qui a approuvé ces nouvelles directives, a révélé que depuis le 7 octobre, quelque 41 000 Israéliens avaient demandé un permis d'arme à feu, contre 38 000 chaque année. "Le massacre dans le sud du pays montre à quel point les unités d'urgence sont importantes: elles ont sauvé des communautés entières", a déclaré le ministre dans le communiqué. Ce lundi, Itamar Ben Gvir s'est lui-même rendu dans la ville ultraorthodoxe d'Elad en Cisjordanie, afin d'équiper en armes les volontaires de la protection civile.