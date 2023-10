Le Parlement européen soutient massivement "le droit d'Israël à se défendre"

Le secrétaire du Parlement européen a souligné que la prise d'otages constitue une violation du droit international et un crime de guerre

Au 13e jour de la contre-offensive lancée par Israël contre le Hamas, Bruxelles continue à se tenir résolument aux côtés de l'Etat hébreu. Le Parlement européen a ainsi voté massivement ce jeudi (500 pour contre 21 contre) en faveur d'une proposition condamnant le Hamas, et reconnaissant le droit d'Israël à se défendre conformément au droit international humanitaire.

Le texte approuvé condamne dans les termes les plus fermes l'attaque terroriste barbare du Hamas contre Israël, et exprime son soutien au pays et à son peuple. Il a également été mentionné que l'organisation terroriste Hamas devait être éliminée.

Les députés européens exigent par ailleurs la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes enlevées par le groupe terroriste palestinien, et la restitution des corps des personnes enlevées décédées. Le secrétaire du Parlement européen a souligné que la prise d'otages constitue une violation du droit international et un crime de guerre.

Les députés du Parlement ont enfin demandé que les Gardiens de la révolution et le Hezbollah soient inscrits sur la liste européenne des organisations terroristes.