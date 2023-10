Yaël Braun-Pivet, présidente de l'assemblée nationale, en voyage de soutien en Israël

"Les mots nous manquent et nous avons le cœur très lourd", a affirmé Mathieu Lefèvre, le député Renaissance

La présidente de l'Assemblée nationale française, Yaël Braun-Pivet, est actuellement en Israël jusqu'à ce dimanche soir pour un voyage "de solidarité" avec l'Etat hébreu après les attaques du Hamas, accompagnée de plusieurs députés. Un voyage également destiné à "encourager les convois humanitaires pour les populations civiles à Gaza", a indiqué son entourage.

Yael Braun-Pivet est accompagnée du président de LR et député Eric Ciotti, du député des Français de l'étranger Meyer Habib, et du député Renaissance Mathieu Lefèvre, président du groupe d'amitié France-Israël. Ce déplacement s'effectue "par solidarité avec Israël et les victimes françaises" et "dans l'espoir que la diplomatie permettra d'éviter l'escalade et la régionalisation du conflit", fait valoir l'entourage de Mme Braun-Pivet.

Twitter : Meyer Habib Le député Meyer Habib, avec Eric Ciotti, Yaël Braun-Pivet et Mathieu Lefèvre dans un kibboutz dont les habitants ont été massacrés, dans le sud d'Israël

"Nous avons rencontré l'enfer"

"Nous avons rencontré l'enfer", a lancé M. Ciotti lors d'un point presse ce dimanche. "D'ailleurs le lieu de l'identification des corps (et c'est le responsable qui l'a évoqué) a été dénommé les "portes de l'enfer" et je crois que ce mot résume l'horreur indicible, que naturellement on a perçu depuis la France", a-t-il affirmé.

Tomer Neuberg/Flash90 Des corps de personnes tuées par le Hamas en attente d'identification à l'institut d'Abou Kabir

"Concernant les otages, moins on en parle, mieux c'est", a estimé Mme Braun-Pivet. "Faisons tous en sorte que la chance soit de notre côté pour qu'ils reviennent. Il est vrai qu'en France, ce sont des mots, et maintenant ce sont des images".

"Il y a désormais un avant et un après"

"Les mots nous manquent, nous avons le cœur très lourd après les paroles qui nous ont été prononcées et après ce que nous avons vu", a affirmé Mathieu Lefèvre.

"Ce déplacement est une marque de soutien indéfectible à l'Etat d'Israël et à son peuple devant lequel on s'incline face à la douleur. Nous repartons le cœur lourd et remplis de souvenirs dont on aurait aimé se passer. Il est important que les hommes et les femmes politiques puissent continuer à perpétuer la mémoire de ce qui s'est passé ici, il y a désormais un avant et un après", a déclaré le député Renaissance.

De son côté, Meyer Habib, député des Français de l'étranger, a exprimé son émotion en accompagnant la délégation. "Les images que nous avons vues sont l'horreur absolue. Des grand-mères violées devant leurs petits-enfants massacrés et brûlés et des familles entières décimées. Un kibboutz qui prônait l'amour, la fraternité, le partage a été massacré. Personne ne pouvait imaginer ces actes de barbarie. Cette attaque a eu lieu alors que l'espoir de paix se profilait : Netanyahou devait se rendre au Maroc, les Accords d'Abraham étaient signés et aujourd'hui le Hamas a réussi à briser cette dynamique de paix et de réconciliation", a déploré le député.

"Mes collègues ont senti aujourd'hui la douleur et le drame humain à un niveau inimaginable", a-t-il conclu.

Une dizaine de parlementaires français LR, Renaissance et Horizons se sont déjà rendus en Israël en début de semaine, accompagnés de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, pour manifester leur solidarité auprès du peuple israélien et rencontrer des proches des victimes ou des otages français. Le président Emmanuel Macron devrait se rendre en Israël la semaine prochaine.